Fine shutdown | non passano le due proposte al Senato Trump precipita nei sondaggi al 34%

Giovedì il Senato degli Stati Uniti voterà due proposte di Democratici e Repubblicani per porre Fine allo “shutdown” : Giovedì il Senato statunitense voterà due misure alternative per mettere fine allo “shutdown”, cioè la parziale chiusura delle attività del governo e dei servizi pubblici iniziata lo scorso 21 dicembre: è il più lungo della storia degli Stati Uniti e

Shutdown - l'ipocrisia dei Democratici sul muro di conFine col Messico : Ed e' ipocrita, visto che ce ne sono a migliaia di muri nel mondo, a difesa di interessi pubblici e privati: da quello eretto da Israele che ha avuto enorme successo nel fermare le infiltrazioni dei ...

Trump e lo shutdown : 'Sostegno per 3 anni a 800mila immigrati in cambio del muro al conFine con Messico' : Una tutela di tre anni per 800 mila dreamer, gli immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari, e per 300 mila migranti con uno status di protezione temporaneo , Tps, , in ...

Shutdown - Trump agli americani : 'Il muro al conFine è essenziale' : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza", e "l'immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani": per questo motivo una barriera è "assolutamente essenziale". ...

Shutdown - Trump : muro al conFine essenziale | I Dem : governa sulla paura e non sui fatti : Per il presidente la chiusura del governo prosegue "per colpa dei democratici che rifiutano di finanziare la sicurezza". Ma i dem replicano : "I presidenti hanno usato lo Studio Ovale per affrontare problemi nobili, lui per creare una crisi, instillare paura e distrarre l'attenzione".

Muro e shutdown - il test di Trump in diretta tv. Giovedì il presidente Usa “in prima linea” al conFine con Messico : Questa sera, alle 21 (le 3 di domani mattina in Italia), il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà un discorso alla nazione dalla Casa Bianca, trasmesso in diretta televisiva; Giovedì, sarà "in prima linea", al confine con il Messico. Questo perché Trump vuole convincere i suoi concittadini della necessità di completare il Muro al confine con il Messico, vista la "crisi umanitaria e di sicurezza" che riguarda la frontiera meridionale, ...

Usa - Trump alla prova dello shutdown. In Europa scatta la Fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...