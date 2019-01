Antonio Di Pietro | raptus a L' aria che tira | Perché Salvini sposta i

Non è l'arena - Antonio Di Pietro impazzisce contro Nunzia De Girolamo : urla come un matto e insulta : Altissima tensione a Non è l'arena, il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti su La7. In studio si torna a parlare del caso delle sorelle Napoli di Mezzojuso, le donne minacciate dalla camorra. E sulla vicenda scoppia un'aspra polemica tra Nunzia De Girolamo ed Antonio Di Pietro.