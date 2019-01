Barbara D' Urso e la proposta indecente a Pomeriggio 5 Il gigolò | ospite in studio | «Con

Barbara D'Urso parla di Maria De Filippi e della Venier : 'Non ho litigato con nessuno' : Barbara D'Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa rilasciando una lunga intervista inedita al settimanale 'Nuovo', dove tra le altre cose ha avuto modo di parlare anche del rapporto con alcune colleghe del piccolo schermo, tra cui Mara Venier e Maria De Filippi. In passato, infatti, si era parlato di possibili rivalità con le due presentatrici sopra citate, anche se la D'Urso in questa nuova intervista rilasciata a 'Nuovo', ha ...

Pomeriggio Cinque - proposta indecente a Barbara D'Urso. Il gigolò ospite in studio : "Con te ci verrei gratis" : gigolò a 68 anni? Tutto è possibile. Maurizio Cambi, ospite in studio oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara D'Urso, ha raccontato di aver iniziato la sua esperienza 'lavorativa' soltanto questa estate, sotto consiglio (o sfida) di alcuni amici.Nonostante le sue regole siano ben chiare, e prevedano i suoi 'servizi' soltanto per le donne che vanno dai 18 ai 35 anni, il gigolò toscano, di Follonica, non ha resistito al fascino della bionda ...

Barbara D'Urso punta al Festival : 'Prima o poi mi vedrete a Sanremo' : Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani ' ha detto Barbara parlando di Mara . Mentre quando si accenna ad una presunta gelosia nei confronti di Maria : ' Ma che scherziamo! Io ...

Barbara D'Urso : "Con Mara Venier è tutto ok. Prima o poi mi vedrete a Sanremo" : "Io non ho guerre né inimicizie". Così liquida Barbara D'Urso la domanda del giornalista di Leggo.it che, in una lunga intervista le chiede della sua Dottoressa Giò, ma anche dei suoi progetti futuri e dei suoi sogni nel cassetto oltre che di Mara Venier.Dopo mesi di 'frecciatine' social (e non solo), dovute alla 'guerra agli ascolti' a causa della sovrapposizione di Domenica In a Domenica Live, tra le due 'regine' della domenica ...

Barbara d'Urso 'Mara Venier? Non ho nemici'/ 'Il Festival di Sanremo? Prima o poi lo condurrò' : Barbara d'Urso, intervistata per Leggo, ha parlato dei rapporti con Mara Venier, del Festival di Sanremo e di tutti i nuovi progetti lavorativi

Mara Venier e Barbara D’Urso : Domenica Live torna in onda alle 14? : Barbara D’Urso torna a sfidare Mara Venier con Domenica Live? Il nuovo anno ha portato aria di cambiamenti in casa Mediaset. Da metà gennaio Domenica Live, va in onda in forma ridotta, alle 17:20, subito dopo le soap Beautiful, Una Vita e il Segreto, andando a ricoprire la stessa fascia d’orario in cui Barbara D’Urso va in onda con Pomeriggio 5 durante la settimana. Le soap del pomeriggio piazzate alla Domenica hanno accusato ...

Barbara d’Urso parla del nuovo programma : “Mara Venier? Va benissimo” : Come sarà il nuovo programma in prima serata di Barbara d’Urso Fervono i preparativi per il nuovo programma di Barbara d’Urso. Prima del Grande Fratello la conduttrice affronterà una nuova sfida in prima serata. In un’intervista rilasciata a Leggo la dottoressa Giò ha rivelato: “Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica […] L'articolo Barbara d’Urso parla del nuovo programma: “Mara ...

Barbara D’Urso : «Con Mara Venier? Per quanto mi riguarda va benissimo. Mi hanno chiesto di tornare con Domenica Live dalle 14» : Barbara D'Urso “Per quanto mi riguarda va benissimo. Non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo come Amelie. Mi mancano solo i nani“. E’ questa la risposta di Barbara D’Urso, interrogata nelle pagine di Leggo, sul suo rapporto con Mara Venier. La “bislacca” conduttrice di Cologno Monzese ha infatti rilasciato un’intervista a tutto tondo, in cui ha parlato meglio dei suoi prossimi ...

Barbara d’Urso parla di Sanremo e confessa : “Prima o poi…” : Festival di Sanremo: Barbara d’Urso si propone come conduttrice? Felicemente “incatenata” a Mediaset, Barbara d’Urso ha ammesso che condurrebbe il Festival di Sanremo in futuro. In una lunga intervista sul quotidiano Leggo, la stacanovista di Canale5 ha confessato: “A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai, mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata. Mi scateneranno prima o poi per un Festival di ...

Barbara D'Urso : «Vorrei il Festival di Sanremo. Mara Venier? Io non ho nemici» : che effetto le ha fatto indossare dopo vent'anni i panni della Dottoressa Giò? 'Mi ha fatto un effetto pazzesco. Meraviglioso. È come se non l'avessi mai mollato. È stato magico. Come rimontare a ...

Barbara D'Urso : «Ora datemi Sanremo» : Barbara D'Urso, che effetto le ha fatto indossare dopo vent'anni i panni della Dottoressa Giò? 'Mi ha fatto un effetto pazzesco. Meraviglioso. È come se non l'avessi mai mollato. È stato magico. Come ...

Barbara D’Urso : figli - marito e altezza - le curiosità e la carriera : Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera carriera e curiosità di Barbara d’ Urso Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo). Barbara D’ urso: la sua vita privata Maria Carmela, in arte Barbara D’ Urso, ...

Rosa e Pietro news a Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso : “Mi è venuta l’ansia” : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ritorna a parlare di Pietro e Rosa: cosa è successo questa volta? Barbara d’Urso ha parlato di Rosa e Pietro a Pomeriggio 5. Sono al settimo cielo! Quest’estate nascerà il loro primo figlio e la sorpresa è avvenuta durante il secondo mese di gravidanza della Perrotta. Hanno annunciato la notizia a […] L'articolo Rosa e Pietro news a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso: “Mi è venuta ...

Barbara D’Urso - gaffe in diretta a Pomeriggio 5 : “Sono malata” : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso malata sbaglia in diretta “Oggi siamo in due, io Carmelita e c’è con me anche il mio raffreddore”. Si è giustificata così Barbara D’Urso durante il promo di Pomeriggio 5, dopo aver annunciato gli argomenti di gossip e di cronaca della puntata odierna. La conduttrice ha avuto un piccolo lapsus (ha sbagliato a pronunciare una parola e si è subito corretta), dovuto probabilmente alle sue ...