Un attimo fugace | catturato l’ultimo respiro di una stella morente

(Di martedì 22 gennaio 2019) Un guscio evanescente di gas incandescente che si diffonde nello spazio – la nebulosa planetaria ESO 577-24 – domina l’immagine 1.La nebulosa planetaria è il resto di unagigante che morendo ha lanciato via i propri strati esterni, lasciandosi dietro una piccola e caldissimanana.Questo resto sminuito si raffredderà gradualmente e svanirà alla vista, vivendo i suoi utlimi giorni come il fantasma di quella che un tempo era un’immensagigante rossa.Il debole, effimero bagliore che emana dalla nebulosa planetaria ESO 577-24 persiste solo per poco tempo – circa 10.000 anni, un battito di ciglia in termini astronomici. Il Very Large Telescope dell’ESO haquesto guscio di gas ionizzato incandescente – l’ultimodellai cui resti ribollenti sono visibili nel cuore di questa ...