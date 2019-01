Sanremo | la canzone di Anna Tatangelo parla della crisi con Gigi D’Alessio

Sanremo 2019 : la critica stronca la canzone de Il Volo : Nonostante la presenza, tra gli autori, di Gianna Nannini, la canzone 'La musica che resta' de Il Volo, il gruppo del marsalese Ignazio Boschetto, non entusiasma i giornalisti della critica musicale, ...

L'amore - nelle canzonette - resta ma - questo è il Sanremo dei dubbi che vincono sulle certezze : La nostalgia per Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti , brano lieve e commovente, a rischio di scivolamento nel luddismo con un «nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile / centri commerciali al ...

Festival della canzone italiana? A Sanremo pure il testo in arabo : A Sanremo arriva anche la canzone in arabo. In gara alla kermesse che prenderà il via il prossimo 5 febbraio, c'è anche la "Soldi" di Mahmood, nome d"arte di Alessandro Mahmoud, rapper nato a Milano, 24 anni, di madre italiana e padre egiziano. Nel testo della canzone che tratta la storia di chi è nato e cresciuto in periferia, ci sono alcune parole in arabo come "Ualadì", "habibi" ("figlio mio", "tesoro mio").La canzone di fatto affronta una ...

Sanremo 2019 - non ammessa alla gara una canzone ‘sovranista’ dei New Trolls : Il Festival di Sanremo 2019 è nato sotto il segno delle polemiche politiche. È bastata la risposta di Claudio Baglioni ad una domanda sulla questione dei migranti di Laura Rio, firma del Giornale, per dare il via ad una vera e propria bufera che ha tolto spazio a tutto il resto, mettendo brani, interpreti, presentatori ed ospiti della kermesse in secondo piano. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva duramente criticato le parole ...

Sanremo - esclusa la canzone "sovranista" degli ex New Trolls : Claudio Baglioni è sempre più nella bufera per le sue parole sull'immigrazione e sulle scelte del governo per contrastarla. Il direttore artistico del Festival di fatto ha posizionato questo suo ...

69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo : Una sola categoria e ventiquattro sfidanti per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo. Questa la principale innovazione fortemente voluta

Sanremo 2019 : vertice in Prefettura su ordine e sicurezza pubblica per il Festival della Canzone Italiana - in programma dal 5 al 9 febbraio : Il dispositivo di controllo del territorio nel suo complesso, nonché delle aree e dei siti particolarmente interessati dagli spettacoli di intrattenimento, sarà regolato tenendo conto della positiva ...

Baglioni alza il sipario sul 69° Festival di Sanremo : «La canzone resta la stella polare». Tra gli ospiti Fiorello : Claudio Baglioni ha alzato il sipario sul 69° Festival della canzone italiana che si terrà a Sanremo il 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2019 , serate interamente trasmesse in diretta da Raiuno . Il direttore ...

Sanremo Story : un libro per scoprire le storie e gli scatti in bianco e nero - che hanno reso celebre il Festival della Canzone : Non c'è nostalgia, perché il racconto supera la cronaca per entrare nell'antropologia di quei volti e quelle canzoni, che sono parte del nostro patrimonio collettivo. Nelle fotografie e nei testi, ...

"Baglioni e la Rai hanno censurato la nostra canzone". Carone commenta l'esclusione da Sanremo : "Se avessi portato Caramelle con una star della musica, l'avrebbero presa. So che era piaciuta, dunque il problema era in chi la presentava: è grave e anche un po' razzista. Servono gli abiti giusti per fare i monaci?". Pierdavide Carone è l'autore di Caramelle, il singolo dei Dear Jack scelto dalla band romana per giocarsi la partecipazione a Sanremo. Sono stati esclusi, ed è scattata la loro rabbia. "la pedofilia è ...

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi : E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina ...

