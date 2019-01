Quel che deve preoccupare del tweet antisemita di Lannutti M5s

F1 - Nicolas Todt mette le cose in chiaro : “Mick Schumacher non è Quel tipo di pilota che…” : Il nuovo agente del pilota tedesco ha sottolineato come Mick non abbia alcuna intenzione di affrettare i tempi Un inizio di 2019 da incorniciare per Mick Schumacher, entrato ufficialmente nella Ferrari Driver Academy e riuscito a battere Vettel alla ROC 2019. Il tedesco ha concluso queste esaltanti settimane entrando a far parte della All Road Management, agenzia di proprietà di Nicolas Todt. Proprio quest’ultimo ha parlato del suo ...

Quel messaggio di Melissa Satta all'ex Boateng - che va al Barça - : Ora è arrivata anche l'ufficialità: Kevin-Prince Boateng è un nuovo giocatore del Barcellona . Dopo 6 mesi a Sassuolo, l'occasione della 'vita', dopo l'esperienza passata al Milan. 'Al Barcellona non ...

Smartphone - ecco Quelli che emettono più radiazioni : nel mirino anche grandi marche : Smartphone e rischi per la salute: un argomento tanto delicato, quanto attuale. Si tratta infatti di dispositivi che “vivono” in simbiosi con i propri possessori, condividendo messaggi, chiamate, foto, ma sopratutto esperienze e momenti di vita. Tuttavia, proprio un eccessivo contatto con tali dispositivi tecnologici potrebbe essere pericoloso a causa delle radiazioni emesse. Uno degli elementi più importanti da considerare, è ...

U&D - Ginevra Pisani su IG : ‘Me ne frego di Quello che dice la gente’ : Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani hanno deciso di chiudere la loro relazione. Dopo alcuni giorni di silenzio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina al suo ex fidanzato. La stessa Ginevra dopo alcuni rumor in merito ad una presunta rottura con il tronista Claudio D’Angelo, aveva deciso di fare chiarezza. Attraverso un video postato sui social, la ragazza aveva confermato la fine della relazione con il tronista. Alla ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto Quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Privacy : i social network mettono a rischio anche Quella di chi non è iscritto : Sui social la Privacy non esiste, ma non solo che chi c’è. anche chi non ha un profilo Facebook o Instagram, infatti, non ha speranze di non far sapere nulla di sé. A questa conclusione è giunto uno studio dei ricercatori dell’University of Vermont negli Usa e dell’University of Adelaide in Austrialia, secondo cui a rischiare non sono solo le persone attive sui social, ma anche quelle che hanno rinunciato al proprio account. Il ...

C'è posta per te - Romina Power e il clamoroso sgarbo a Mara Venier : Quello che non si era notato da Maria : Non solo i sandali, per Romina Power. Ospite di C'è posta per te sabato sera insieme ad Al Bano Carrisi, la cantante ha stupito tutti per le calzature indossate ma anche per un dettaglio che pochi hanno notato in tempo reale: il bracciale regalato alla signora i cui figli avevano invitato proprio Ro

Quelli che il calcio - Luca e Paolo con la divisa della finanza : immediata la reazione sui social : FUNWEEK.IT - Negli ultimi giorni la parola 'epurazione' con tutti i rischi legati al termine da brividi è stata spesso associata a Luca e Paolo e al presunto futuro in forse a...

Ci sono anche indirizzi email del governo tra Quelli hackerati in Collection#1 : Sì, anche email afferenti a sezioni del governo Italiano sono presenti all'interno di Collection#1. Sì, il rapporto con le unita competenti è già attivo su vari fronti. Sì, molti dati non sono recenti ma circa l'80% dei dati presenti in alcune cartelle di Collection#1 sono inediti. Ma iniziamo con ordine. Il 17 Gennaio, Troy Hunt pubblica sul suo blog l'individuazione di una nuova “collection” (base dati con all'interno credenziali di ignare ...

Ornella Muti e Quel nudo artistico che fa discutere : A 63 anni resta una delle donne più belle e una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano. Ornella Muti che tra gli anni "80 e "90 è diventata celebre grazie a "Nessuno è perfetto" e "Io e mia sorella", è balzata agli onor di cronaca per una foto hot trapelata sui social. Lo scatto è di qualche giorno fa e Naike Rivelli, figlia 44enne della Muti, ha immortalato l"attrice in una foto che ha fatto già discutere.La donna ...

«This is us 3» : Quelle lacrime che creano dipendenza : This is us 3This is us 3This is us 3This is us 3This is us 3This is us 3Come fa notare Entertainment Weekly, This is us è infallibile nella sua missione di «farci piangere». Tanto che, per definire la serie targata Nbc sulla seguitissima famiglia Pearson (che torna con la terza stagione dal 21 gennaio su Fox Life), la rivista americana ha coniato un nuovo genere, il cosiddetto «emotional procedural». Vale a dire: a un certo punto di ogni puntata ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista scassa il governo : "Quello della Lega è un furto" : "Quei soldi appartengono a tutti noi, a me, a lei e agli elettori della Lega". Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, attacca il Carroccio: "Matteo Salvini non è responsabile di quel furto", premette il grillino di ritorno dal viaggio in Sudamerica, "ma quei sold

Quel Cuore di cane che batteva contro il comunismo : Vuol dire esercitarsi nella gran recita che ci fa stare al mondo. Il romanzo di Bulgakov in Russia apparve per la prima volta nel 1989, ma in precedenza ebbe fortuna internazionale. Diventò un film ...