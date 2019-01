Paola Perego | terza puntata Superbrain | gli ospiti del 25 gennaio

Paola Perego e il ricordo di Fabrizio Frizzi : 'Andava celebrato quando era in vita' : Da poco è tornata in Tv con la conduzione del programma Superbrain, che va in onda su Rai 1 in prima serata il venerdì sera. Stiamo parlando di Paola Perego, che si è confidata al settimanale Vanity Fair e ha voluto ricordare anche l'amico e conduttore Fabrizio Frizzi, venuto a mancare lo scorso 26 marzo. Paola Perego su Fabrizio Frizzi: 'Persona molto educata' "Fabrizio era una persona molto educata, qualità che nel mondo dello spettacolo e ...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti batte la Rai : ascolti e share - Paola Perego e Superbrain ko : Il ruggito di Gerry Scotti spaventa viale Mazzini. Chi vuol essere milionario? su Canale 5 ha battuto Superbrain su Raiuno nella sfida degli ascolti. Il quizzone di Scotti ha totalizzato 2,941 milioni di telespettatori (share del 13,9%) contro i 2,791 milioni del quiz di Paola Perego, fermatasi a un

Ascolti tv venerdì 18 gennaio - sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : ecco chi ha vinto : Superbrain e il Milionario protagonisti ieri degli Ascolti tv Torna la sfida agli Ascolti del venerdì sera. A darsi battaglia nel corso della prima serata sono stati Superbrain e Chi vuol essere Milonario?. Ieri, 18 gennaio 2019, su Rai1 è infatti tornato l'appuntamento con Superbrain. La seconda puntata dello show condotto da Paola Perego

Superbrain – Le supermenti – Seconda puntata del 18 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, secondo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata di venerdì scorso sono stati solo del 13,8% di share. Superbrain | […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Seconda puntata del 18 gennaio 2019 ...

Paola Perego : "Baglioni? Ha espresso la sua opinione. Frizzi? Se lo avessero celebrato in vita sarebbe stato contento" : È tornata in prima serata su Rai 1 con la trasmissione SuperBrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana: si tratta di Paola Perego, storica conduttrice della televisione italiana che, in occasione del ritorno al prime time, si confessa sulle pagine di Vanity Fair. La prima puntata è andata in onda l'11 gennaio 2019, confermando l'affezione del pubblico (18% di share) alla trasmissione ...

Paola Perego : «La forza di essere indipendente» : Superbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoPaola Perego è una persona perbene, che può dirsi fiera di sé stessa. «Quando ero ragazza mi conoscevo poco, avevo difficoltà a riconoscere i miei bisogni e le mie necessità», spiega al ...

Paola Perego : «Sono una nonna proprio geniale» - : ... dico a tutti che Pietro , il figlio appena avuto da sua figlia Giulia, ndr, è il bambino più bello del mondo, intelligentissimo, quant'è carino, vedi come alza la testa, ti ha riconosciuto… Insomma, ...

Superbrain anticipazioni : Amanda Lear tra gli ospiti di Paola Perego : Superbrain, le supermenti: Amanda Lear e gli altri ospiti di Paola Perego del 18 gennaio Andrà in onda venerdì 18 gennaio la seconda puntata di Superbrain, con Paola Perego: lo show di Rai1 torna dopo il successo del debutto, avvenuto l’11 gennaio, reduce anche dalla trionfante edizione dello scorso anno. E dalle prime anticipazioni sugli ospiti della seconda puntata di Superbrain 2019, scopriamo che Paola Perego il 18 gennaio avrà in ...

Paola Perego supera Gerry Scotti con più spettatori, ma Chi vuol essere milionario pareggia in share Sfida attesissima quella della prima serata di ieri, venerdì 11 gennaio 2019, che ha visto il debutto della quarta edizione di Superbrain-Le supermenti con Paola Perego su Rai1, e il ritorno di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti su Canale5, dopo il successo delle puntate andate in onda tra novembre e dicembre.

Ascolti tv venerdì 11 gennaio - com'è andata la sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : I dati Auditel di ieri per Superbrain e Il Milionario Paola Perego e Gerry Scotti sono i protagonisti della sfida agli Ascolti di venerdì 11 gennaio 2019. Ieri su Rai 1 Paola Perego è infatti tornata in onda in prima serata con Superbrain – Le supermenti. La prima puntata della nuova edizione del programma

Paola Perego : "Ingaggiai due guardie del corpo affinché seguissero mio figlio" : Paola Perego, che torna stasera in prima serata su Rai1 con la quarta edizione di Superbrain, si è confessata ai microfoni di Storie Italiane, intervistata da Eleonora Daniele. La conduttrice monzese ha parlato a cuore aperto della maternità della figlia Giulia, che l'ha resa per la prima volta nonna, del rapporto con alcuni illustri colleghi e delle sue prime esperienze lavorative nella tv pubblica.Interpellata dopo che la padrona di casa ha ...