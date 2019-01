Maltempo Toscana | niente scuole chiuse domani a Siena

Maltempo - neve e ghiaccio in Toscana : Il Maltempo con neve e freddo, annunciato ieri sera con codice arancione dalla sala operativa della Toscana, è arrivato. neve e ghiaccio: ecco dove

Maltempo Toscana : ancora neve sull’Amiata : Continua a nevicare in modo debole ma continuo sul Comprensorio dell’Amiata. Oltre alle aperture di oggi (Sciovie Jolly e Asso di Fiori e Seggiovia Cantore al servizio della pista Vetta) la Societa’ ISA ha comunicato per domani Domenica 20 gennaio la possibilita’ di apertura della Pista Direttissima servita dalla Seggiovia Macinaie. La pista era stata oggetto di importanti lavori di produzione di neve con innevamento ...

Maltempo Toscana : “Gelo in arrivo - proteggere i contatori” : “Considerato il repentino abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda di nuovo a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del ...

Maltempo - Italia nella morsa del gelo : allerta gialla in Toscana - : Prosegue l'ondata di freddo nella nostra penisola: disagi in Appennino ma anche in pianura a causa della neve. Mobilitati i mezzi spalaneve in diverse regioni, mentre al Sud sono stati sospesi i ...

Maltempo : Toscana estende allerta gialla : ANSA, - FIRENZE, 16 DIC - Estesa fino alle ore 13 di domani, lunedì 17 dicembre, l'allerta 'giallo' per neve e vento valido in tutte le province della Toscana. Lo riferisce la Regione in un comunicato ...

Maltempo Toscana - Rossi : “Dalla Regione 13 milioni per le mareggiate di ottobre” : La Regione Toscana destinerà 13 milioni di euro al ripascimento delle spiagge danneggiate dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre scorso. Ha già reperito 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare, ma “adesso è necessario correre ed è essenziale che i Comuni danneggiati presentino la progettazione esecutiva entro il 31 gennaio, ...

Maltempo Toscana : 40 interventi per il ripristino delle spiagge : Ripristini, rimodellamenti e riprofilature degli arenili, riposizionamenti dei massi di scogliera: sono, in sintesi, i 40 interventi previsti dal ‘piano litorale Toscana’ redatto dalla Regione dopo le violente mareggiate tra il 28 e il 30 ottobre. Il piano di opere, una volta concluso, mettera’ di nuovo le spiagge toscane in grado di affrontare la prossima stagione balneare. Dopo aver annunciato a novembre con una visita a ...

METEO - NEVE ATTESA A BASSA QUOTA/ Le previsioni : Maltempo in Sardegna e Toscana - aria gelida in arrivo : METEO, NEVE in arrivo a BASSA QUOTA. Le previsioni: precipitazioni nevose attese in Lombardia e Piemonte, ma anche in Emilia

Maltempo : Toscana - codice giallo neve : ANSA, - FIRENZE, 13 DIC - Un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento è esteso all'intera giornata, ...

Maltempo - vento forte in Toscana e danni a Livorno : numerose richieste di soccorso : Il Maltempo sferza la costa Toscana con forte vento e mareggiate, con il litorale particolarmente colpito tra Grosseto e Livorno, dove si registrano una serie di danni legati alla caduta di alberi, tegole, cartelloni stradali e luminarie natalizie. A causa dell’intensa mareggiata a Livorno questa mattina è stata disposta la chiusura del viale Italia nel tratto davanti alla terrazza Mascagni, tra via forte dei Cavalleggeri e piazza ...

Maltempo Toscana : fino al 14 Dicembre le domande per i contributi di primo sostegno : Privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al Maltempo in Toscana di fine ottobre. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a ...

Maltempo Toscana : contributi di “primo sostegno” per privati e imprese : privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al Maltempo di fine ottobre in Toscana. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a ...

Maltempo Toscana : frana sull’argine di un torrente a Camaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...