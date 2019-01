Incendio devasta case frazione bellunese

Incendio devasta deposito delle Ferrovie dello Stato : danni ingenti - indagini sulle cause : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Incendio devastante in azienda agricola : pompieri evitano esplosione gpl : Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nella val di Molino in Via Monte Schiavi, a Montecchio Maggiore per l'Incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi agricoli di circa ...

Incendio devasta i boschi sul monte Chiusarella : evacuato Alpe Cuseglio : Un Incendio da ieri sta devastando i boschi sul monte Chiusarella nel Varesotto. E’ stata disposta l’evacuazione dell’abitato di Alpe

Casale di Scodosia. Incendio devasta un mobilificio in via Caodalbero : Un Incendio ha letteralmente devastato un mobilificio nella Bassa Padovana. Il devastante rogo è divampato nella prima serata di ieri in

Incendio devasta una casa : mamma e figlio morti nel sonno : Il dramma a Sarnano, in provincia di Macerata. I vigili del fuoco riescono a salvare il padre disabile, nulla possono fare...

Trump sui luoghi dell'Incendio che ha devastatola contea di Butte nella California del nord : Mettendo da parte la contrapposizione politica i due governatori democratici della California, quello uscente Jerry Brown, e quello entrante Gavin Newsom, hanno dichiarato che entrambi riceveranno il ...