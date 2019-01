Campionati Nazionali Universitari Senza risorse dovremmo cedere candidatura ad altra

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : Hirscher torna a dominare - ora i Campionati nazionali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali giapponesi : pulizia - qualità - solidità. La ricetta perfetta di Kaori Sakamoto : Può apparire scontato, ma se c’è qualcosa che lega la gara individuale femminile dei campionati russi a quella della rassegna giapponese appena conclusa, è la pulizia. La diciottenne Kaori Sakamoto infatti ha conquistato il titolo grazie a due programmi di gara impeccabili, pur non conquistando in nessuno dei due segmenti la testa della classifica. Nel corto infatti l’atleta nativa di Kobe ha guadagnato la seconda posizione eseguendo ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista dei Campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali giapponesi 2018 : Kaori Sakamoto trionfa nella difficile gara femminile. Tutto facile per Shoma Uno - secondo posto per Takahashi : Kadoma, città della prefettura di Osaka, ha ospitato dal 20 dicembre fino alla giornata odierna i campionati nazionali giapponesi di Pattinaggio artistico, occasione unica per osservare i migliori pattinatori del Sol Levante nonostante la pesantissima assenza di Yuzuru Hanyu, ancora fuori per infortunio. Un po’ come già successo ai campionati russi, anche in questa competizione la gara più entusiasmante è stata quella individuale ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali russi 2018 : la nuova era del pattinaggio femminile passa dalle giovani Junior - con buona pace di chi non ci sta : I campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, andati in scena presso il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk ,hanno offerto uno spettacolo unico in tutte e quattro le discipline, specialmente nella travolgente gara del singolo femminile. La notizia più clamorosa riguarda la quinta posizione della campionessa olimpica Alina Zagitova, scivolata fuori da podio dopo aver ottenuto il primo posto nello short program. ...

VIDEO Evgenia Medvedeva settima ai Campionati Nazionali russi : riviviamo il programma libero : Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da diversi passaggi a vuoto, Evgenia Medvedeva ha pattinato un buon programma libero ai campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, dove ha ottenuto il settimo posto in classifica. La vice campionessa olimpica, passata da quest’anno alla corte di coach Brian Orser, è stata autrice di una prova finalmente convincente con cui è riuscita a recuperare ben 7 posizioni dopo la ...

VIDEO Alina Zagitova quinta ai Campionati Nazionali russi : riviviamo il difficoltoso programma libero : La campionessa olimpica Alina Zagitova si è classificata in quinta posizione ai campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena nella freddissima Saransk. La fuoriclasse di Mosca, in prima posizione dopo lo short program, non è riuscita a reggere la fortissima pressione dettata dalla presenza delle talentuosissime compagne di società più giovani e spaventosamente competitive sul versante tecnico, eseguendo ...

VIDEO Alena Kostornaia terza ai Campionati Nazionali russi : riviviamo il programma libero : La vincitrice delle ultime Finali Junior Grand Prix Alena Kostornaia, si è piazzata sul gradino più basso del podio ai campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, andati in scena presso il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia a Saransk. L’incantevole pattinatrice allenata da eteri Tutberidze è stata protagonista di una prova di altissimo livello in cui, nonostante non abbia presentato salti quadrupli come le sue ...

VIDEO Alexandra Trusova seconda ai Campionati Nazionali russi : riviviamo il programma libero : La campionessa mondiale Junior in carica Alexandra Trusova, all’esordio nella massima categoria (potrà competere in ambito internazionale solo a partire dalla prossima stagione), ha conquistato la seconda posizione ai campionati nazionali russi di pattinaggio artistico. La giovane pattinatrice allenata da eteri Tutberidze si è vista sfuggire la vetta per appena 7 centesimi di punto, a causa di una brutta caduta sul difficilissimo quadruplo ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi : Alina Zagitova guida la classifica dopo uno short program al cardiopalma - trionfano Kovtun e Sinitsina-Katsalapov : Il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, indubbiamente uno degli eventi di punta dell’intera stagione vista la foltissima presenza di atleti di grandissimo spessore. La seconda giornata di competizioni si è aperta con la categoria più attesa, quella dell’individuale femminile che, per la prima volta, ha visto entrare in ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : Maxim Kovtun guida il singolo maschile - secondo Kolyada. Tarasova-Morozov incantano nelle coppie d’artistico. In danza al comando Sinitsina-Katsalapov : Il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia della freddissima città di Saransk, nella giornata di oggi ha aperto le sue porte per ospitare i Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, evento sotto i riflettori di tutti gli appassionati della disciplina visto l’altissimo tasso tecnico offerto dai partecipanti in gara. Ad aprire le danze sono stati gli atleti della categoria individuale maschile. In una gara contrassegnata ...