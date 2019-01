Brexit | parlamento tenta di mettersi al comando delle manovre

Ministro del Commercio inglese : Parlamento non ha diritto di dirottare la Brexit - : Martedì scorso, l'accordo Brexit, che il primo Ministro britannico Theresa May ha presentato dopo mesi di colloqui con i leader dell'UE, ha subito una schiacciante sconfitta in Parlamento. Il Ministro ...

Brexit : il parlamento britannico boccia l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Il secondo voto su Brexit del Parlamento britannico sarà il 29 gennaio : Dopo che l’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato bocciato dal Parlamento britannico martedì sera, la prima ministra Theresa May ha detto che presenterà un nuovo piano per Brexit il 21 gennaio: il piano verrà discusso e votato

Brexit - Theresa May è salva : il Parlamento vota la fiducia : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITheresa May rimane in piedi. Ventiquattro ore dopo che il Parlamento, a larghissima maggioranza, ha bocciato il suo accordo sulle modalità di uscita dall’Unione Europea (raggiunto dopo due anni di negoziati), è stata respinta, con 325 voti su 306, la mozione di sfiducia contro di lei e il suo Governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni. Molti parlamentari del suo ...

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Brexit - Parlamento UK boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...

Brexit - May ottiene la fiducia del Parlamento e rilancia la trattativa con l'Unione europea : Dopo la disfatta di martedì sera , 15 gennaio, la Camera dei Comuni ha respinto oggi la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti, nonostante la ...

Brexit - May ottiene la fiducia del Parlamento e rilancia la trattativa con l’Unione europea : Dopo la disfatta di martedì sera, Theresa May è sopravvissuta alla mozione di sfiducia in Parlamento, ottenendo 325 voti a sostegno del proprio Governo, che ora mantiene la maggioranza per 19 voti. La premier è pronta a incontrare tutti i leader dell'opposizione per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di «attuare la Brexit» . Corbyn: «Togliere dal tavolo il no deal»...

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Brexit - la May ottiene fiducia in Parlamento e si salva : “Ora nuovo piano per uscita dall’Ue” : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'UE, la Camera dei Comuni ha respinto la mozione del Labour con 325 voti contro 306. Il premier (Tory) britannico ha ora tre giorni di lavori parlamentari per tornare davanti alla Camera con un nuovo piano di azione per la Brexit.Continua a leggere

Brexit - May ottiene fiducia in Parlamento : “Ora nuovo piano per uscita dall’Ue” : Theresa May è salva. La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti, nonostante la sconfitta pesante di ieri sull’accordo sulla Brexit. Dopo il votol primo ministro si è detto pronto “a incontrare tutti i leader dell’opposizione a partire da stasera per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di “attuare la Brexit”. May ha ...

Brexit - May ottiene la fiducia del Parlamento : 325 voti a favore - 306 contrari : Dopo la disfatta di martedì sera , 15 gennaio, la Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti, nonostante la ...

Brexit - May ottiene fiducia in Parlamento : “Lavorerò con tutti per uscita dall’Ue” : Theresa May è salva. La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti, nonostante la sconfitta pesante di ieri sull’accordo sulla Brexit. Dopo il votol primo ministro si è detto pronto “a incontrare tutti i leader dell’opposizione a partire da stasera per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di “attuare la Brexit”. May ha ...

Brexit - May ottiene la fiducia del Parlamento : 325 voti a favore - 306 contrari : Dopo la disfatta di martedì sera, Theresa May è sopravvissuta alla mozione di sfiducia in Parlamento, ottenendo 325 voti a sostegno del proprio Governo, che ora mantiene la maggioranza per 19 voti ...