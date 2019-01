Bebe Rexha | i designer si rifiutano di vestirla per i Grammy' s | ' E' troppo grossa'

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) La cantante statunitenseè stata nominata ques'anno ai's Awards per le categorie di "Best New Artist" e "Best Country Duo/Group Performance" per il singolo "Meant To Be" featuring il duo Florida Georgia Line raggiungendo così uno dei suoi più grandi sogni e obbiettivi della sua carriera musicale "Quindi, sono stata nominata ai's ed è la cosa più pazzesca di sempre" dice in un video su instagram ai suoi 7 milioni di fans internazionali "Molti artisti in quest'occasione si fanno fare vestiti custom made per il red carpet quindi ho chiesto al mio team di poter fare la stessa cosa. Hanno contattato svariati top fashions e molti di loro non vogliono vestirmi perchè sono "". Quindi sapete una cosa?! Non voglio indossare i vostri stupidi vestiti perchè state dicendo a tutte le ragazze che non hanno un fisico da passerella che non sono belle e non ...