ANCHE I CRISTIANI CADONO IN DEPRESSIONE Come la fede può aiutare a uscirne | Dio porta

Buon Natale! Siamo in ritardo? No : milioni di cristiani festeggiano oggi (ANCHE in Italia) - ecco perché : Nel mondo ci sono milioni di cristiani che festeggiano oggi, 7 gennaio, il Natale. La causa sta nella differenza tra calendari: molte chiese ortodosse, dunque, celebrano il Natale proprio in questa data. “La maggior parte delle chiese ortodosse di tutto il mondo utilizzano il calendario giuliano, creato sotto il regno di Giulio Cesare nel 45 a.C., e non hanno adottato il calendario gregoriano, proposto dal latino Papa Gregorio di Roma nel 1582?, ...