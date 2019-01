Marijuana in casa | arresto a Pozzallo

Tesla - Musk 'scherza' ancora su Marijuana mentre lancia bond. Casa precisa : no doppi sensi : NEW YORK - Elon Musk sembra non avere perso il vizio di fare riferimenti impliciti alla marijuana in questioni finanziarie legate alla sua Tesla. Il Ceo del produttore di auto elettriche sembra...

Mezzo chilo di Marijuana nel solaio di casa - minore nei guai : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Mezzo chilo di marijuana nel ...

Aveva in casa 120 chili di Marijuana - arrestato 28enne nel reggino : Taurianova , Reggio Calabria, - Un 28enne, Antonino Sorrenti, di Taurianova è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di 120 chili di marijuana. Nell'ambito di un servizio di ...

In auto tre etti di Marijuana - in casa soldi e bilancino : 71enne in carcere per spaccio : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Bimba di due anni in coma : aveva ingerito hashish - Marijuana e cocaina trovati in casa : hashish, marijuana e cocaina: è quanto trovato dai medici dell’ospedale San Matteo di Pavia nel sangue e nelle urine di una bambina di due anni e mezzo arrivata già in coma. Come si legge su ‘La Provincia pavese‘, la Bimba vive in provincia di Milano. I fatti risalgono al 22 dicembre, quando la piccola è svenuta e i genitori, papà trentenne e mamma poco più giovane, hanno chiamato il 118. La Bimba è stata portata in ambulanza ...

Nascondeva in casa 126 grammi di Marijuana - per un 39enne si aprono le porte del Carcere : Detenzione ai fini dello spaccio: è questa l'accusa contestata ad un 39enne di Lecce che Nascondeva in casa 126 grammi di marijuana.

Nascondeva in casa oltre un etto di Marijuana - arrestato 39enne : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Torta alla Marijuana alla festa in casa : due intossicati : Hanno concluso un pranzo tra amici con una fetta a testa di un dolce confezionato con della marijuana : due donne intossicate e ricoverate in ospedale. Erano appena trascorse le 20 quando, ieri sera, ...

Pozzallo - Marijuana e hashish in casa : arrestato 27enne : I carabinieri della stazione di Pozzallo ieri pomeriggio hanno arrestato uno spacciatore di marijuana. Si tratta di un 27enne incensurato

Marijuana in casa a Pozzallo : arrestata una coppia : Una coppia di Pozzallo è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Modica perchè aveva in casa Marijuana pronta per lo spaccio

Poliziotti a casa di un giovane : trovati 50 grammi di Marijuana : OSTUNI - Da alcuni giorni i Poliziotti tenevano d'occhio la sua casa. Dopo avergli fatto visita, hanno trovato 50 grammi di marijuana. E' stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini ...

Studente universitario con in casa cocaina - Marijuana e 4mila euro. Arrestato per spaccio : Uno Studente 24enne deteneva in casa ad Erchie 96 dosi di cocaina e 28 grammi di marijuana, con la somma contante di 4.195,00 euro.

Tre etti di Marijuana in casa - 23enne arrestato dalla polizia : FORLì - Lla Squadra Mobile di Forli, il 16 novembre ha arrestato nella flagranza di reato un 23enne di Forlimpopoli trovato con tre etti di marijuana. Il giovane ha visto i poliziotti arrivare e ha ...