Maltempo USA | dopo una potente tempesta di neve arriva un freddo glaciale | temperature

Maltempo USA - tempesta in arrivo : oltre 500 voli cancellati : Una serie di tempeste si abbatteranno tra oggi e domenica in numerose parti del Paese, portando disagi a circa 100 milioni di americani, ma soprattutto a chi aveva pianificato di mettersi in viaggio. oltre cinquecento voli infatti sono già stati cancellati. Nella West Coast, in città come Los Angeles, la pioggia sta cadendo cospicua, mentre nella East Coast, a New York e Boston è arrivata la neve, anche se la vera nevicata è attesa per domani ...

Maltempo : riaperta al transito la SS47 chiusa per la presenza di ghiaccio : E’ stata riaperta al transito la statale 47 ”della Valsugana” chiusa al traffico per circa sei ore tra il km 73 e il km 71,8 lungo la carreggiata in direzione Bassano e tra il km 70,600 e il km 73 sulla carreggiata in direzione Trento, all’altezza di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza, a seguito dell’improvvisa formazione di ghiaccio sulla sede stradale dovuta al forte abbassamento delle temperature e alla ...

Iran - aereo cargo si schianta contro un muro : 15 morti/ Video ultime notizie - incidente causato dal Maltempo : Iran, Boeing 707 si schianta contro un muro e sfonda una casa. ultime notizie, 15 morti: incidente provocato dal maltempo?

Maltempo Europa - valanga su hotel tedesco e nuove vittime a causa della neve : il bilancio sale a 25 morti [FOTO] : 1/26 ...

Maltempo USA : Washington sotto la neve [GALLERY] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Maltempo Sicilia - Anas a Musumeci : “Usati mezzi spazzaneve in Sicilia” : “Apprendiamo con sorpresa delle dichiarazioni del presidente della Regione, secondo il quale l’Anas, durante l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia durante la scorsa settimana, non avrebbe messo in azione gli spazzaneve e spargisale in dotazione”. Lo afferma una nota dell’Anas che sottolinea “di avere affrontato tale emergenza operando, sin dal 2 gennaio, con mezzi spargisale al fine di ...

Germania - disagi negli aeroporti a causa di scioperi e Maltempo : Caos e disagi per i viaggiatori che si trovano in Germania oggi, in data 10 gennaio, a causa dello sciopero indetto dagli addetti alla sicurezza e che vede coinvolti gli scali di Duesseldorf, Colonia ...

Maltempo in Valchiavenna : chiusa la SS36 dello Spluga per il forte vento : A causa del vento forte è stata chiusa la SS36 dello Spluga, nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio): lo ha reso noto Anas, precisando che in conseguenza delle raffiche e del conseguente pericolo di slavine, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia fra il km 140 e il km 147,7. Madesimo è raggiungibile, così come gli impianti sciistici della località in Alta Valle Spluga. L'articolo Maltempo in Valchiavenna: chiusa ...

Maltempo USA - forti venti - pioggia e colate di fango seminano caos sulla costa occidentale : oltre 300.000 persone senza elettricità [FOTO] : 1/16 ...

Maltempo : chiusa a Madesimo la Statale dello Spluga : A causa del forte vento e neve è stata chiusa al traffico, per tutti i veicoli e in entrambe le direzioni di marcia, la Statale 36 dello Spluga, dal chilometro 140 al 147, nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio). Lo comunica Anas specificando che restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti sciistici della ski-area di Valchiavenna e il paese di Madesimo. L'articolo Maltempo: chiusa a Madesimo la Statale dello Spluga sembra essere ...

Maltempo - Siracusa : il comune attiva il centro per senzatetto e migranti : Emergenza freddo a Siracusa, dove, su ordinanza del Sindaco e’ stato attivato il centro operativo Comunale di Protezione civile presso la sede di via Elorina per senzatetto e migranti. Da stasera e per tutta la notte le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile effettueranno giri in citta’ e daranno assistenza con pasti caldi e coperte ai senza tetto. “Chi ritiene opportuno collaborare – fa sapere ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Bari : “Strade percorribili ma usare l’auto solo se necessario” : “Al momento le strade in città sono tutte percorribili, ma in ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’auto se non è strettamente necessario” lo ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro che sta monitorando la situazione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. “Sta nevicando e per precauzione stiamo continuando a spargere sale sui tratti in pendenza, sui ponti e sottopassi e anche ...

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal terremoto - Salaria chiusa per i mezzi pesanti : L’ondata di freddo in atto al centro/sud ha investito anche le Marche: la neve, con accumuli poco significativi, ha imbiancato anche le zone terremotate del Fermano, Ascolano e del Maceratese. Le precipitazioni più intense, fino a 15-20 cm, stanno interessando la zona di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), Camerino, Cingoli e Muccia (Macerata). Disagi sulla Salaria, dove sono entrati in azione spazzaneve: la strada è chiusa alla ...

Maltempo Trentino-Alto Adige : alberi sradicati a causa del forte vento : A causa delle forti raffiche di vento in mattinata a Merano un albero si è adagiato su una casa: sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero sradicato che minacciava di cadere sulla strada trafficata. Nella notte nel bosco nei pressi di fortezza, si è sviluppato un incendio innescato da un albero caduto su una linea dell’alta tensione. L'articolo Maltempo Trentino-Alto Adige: alberi sradicati a causa del forte vento ...