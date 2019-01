Di Maio sfida la Francia e Macron: “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia, servono sanzioni alla Francia”

blogitalia.news

: #DiMaio lancia il guanto di sfida alla #Francia e a #Macron (VIDEO) - BlogItalia_news : #DiMaio lancia il guanto di sfida alla #Francia e a #Macron (VIDEO) - MauroBenetti5 : RT @IlM5s: Macron accetti la sfida del cambiamento lanciata da Di Maio e Di Battista e tolga il veto della Francia sull'unificazione della… - ANTEO17 : RT @IlM5s: Macron accetti la sfida del cambiamento lanciata da Di Maio e Di Battista e tolga il veto della Francia sull'unificazione della… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Dinon ci sta e lancia laallaPotrebbe diventare un caso politico nelle prossime ore, le dichiarazioni contro lasulla questione migranti sta andando velocissima verso un possibile scontro diplomatico. Ieri già Alessandro Di Battista accennava il problema della colonizzazione africana (Clicca qui per vedere il video di Di Battista sulla questione), ma non solo Di Battista anche Giorgia Meloni è intervenuta duramente sulla questione attaccando la(Clicca qui per vedere l’intervento di Giorgia Meloni).Oggi è il turno di Luigi Di, che minaccia ladi portare tutti i migranti africani sul territorio francese, nello specifico aDiNessuna crisi diplomatica con laQuello che nessuno vi dice sul neocolonialismo francese. Ascoltate attentamente e fate girare! Migranti Bonino Da Italia e Ue indifferenza crudele ...