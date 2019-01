Borsa | il titolo Juve a +5 | 32% | mai così bene da fine settembre 2018

H-Farm chiude un 2018 in crescita - titolo corre in Borsa : Ottime indicazioni arrivato da H-Farm , società veneta quotata all'AIM Italia che gestisce una piattaforma per l'innovazione. Con una lettera agli azionisti , il patron Riccardo Donadon ha fornito ...

Fca - accordo in Usa sul diesel : paga 800 milioni di dollari. Titolo sale in Borsa : NEW YORK - Fca prova a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle negli Stati Uniti il caso del diesel. La casa automobilistica ha raggiunto un accordo per risolvere i contenziosi sulle emissioni:...

Apple crolla in Borsa : dopo la frenata cinese - il titolo scavalcato da Amazon : La Cina continua a rappresentare un fattore difficilmente controllabile per gli Stati Uniti: questa volta non si parla della guerra commerciale, ma di uno dei giganti hi-tech americani. Apple ha infatti archiviato una giornata complessa a Wall Street, dopo la revisione al ribasso dei ricavi per il cosiddetto 1Q (il primo trimestre). Un dato che si lega in particolar modo alle difficoltà incontrate sul mercato cinese. La vicenda rappresenta un ...

Carige - Consob sospende titolo in Borsa a tempo indeterminato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

'La Juve vuole acquistare Mbappe' : e il titolo bianconero vola in Borsa : La Juve interessata a Mbappe fa volare la Borsa di Milano. Un avvio tutto in salita che aveva portato il Ftse Mib a cedere circa il 2%, Piazza Affari è riuscita nel corso della prima seduta dell'anno ...

Carige commissariata : cda decade - titolo sospeso in Borsa : Carige si avvia a ripetere il copione della scorsa estate, con le dimissioni di diversi consiglieri che portano verso la decadenza dell'intero cda e che spingono la banca verso l'amministrazione ...

Bce dispone commissariamento di Banca Carige - titolo sospeso in Borsa : La Bce ha disposto il commissariamento di Banca Carige alla luce delle recenti vicende dell'istituto genovese con lo stop dell'Assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro - determinante l'astensionismo del principale azionista, la famiglia Malacalza - e della situazione di ingovernabilità in cui versa la Banca che da questa mattina è anche senza Consiglio di amministrazione.La Banca sottolinea come sia "garantita la ...

Juventus - sale il titolo in Borsa : +5% in apertura : Torna a salire il titolo della Juventus in Borsa, spinto dalle notizie degli ultimi giorni: +5% in apertura e oltre 8 milioni di volumi scambiati. L'articolo Juventus, sale il titolo in Borsa: +5% in apertura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Deutsche Bank perquisita - giù il titolo in Borsa : MILANO - Giornata in affanno per Deutsche Bank. Il titolo è in forte ribasso dopo che Le autorità tedesche hanno perquisito gli uffici a Francoforte dell'istituto per cercare prove relative al ...

Ansaldo Sts : Hitachi arriva al 90% - titolo lascia la Borsa : Il Gruppo Hitachi Rail Italy, con la sua OPA totalitaria, è arrivato a detenere il 90,025% del capitale sociale di Ansaldo Sts e, come previsto, procederà con il "delisting" del titolo dalla Borsa. Il ...

Chiusa l'indagine su Roberto Napoletano - ex direttore del Sole 24 ore : "Alterò il prezzo del titolo in Borsa" : Roberto Napolitano, ex direttore de Il Sole 24 ore, è indagato per false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo editoriale. La procura di Milano gli ha notificato un avviso di chiusura delle indagini. Oltre all'ex direttore sono indagati per lo stesso reato l'ex amministratore delegato del gruppo Donatella Treu e l'ex presidente del cda Benito Benedini. Contro tutti e tre anche l'accusa di manipolazione del ...