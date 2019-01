Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 08 | 10

romadailynews

: ++ BAGNO DI FOLLA PER IL CAPITANO NEL NAPOLETANO ++ A Salvini piace la gente, e viene ricambiato. - LegaSalvini : ++ BAGNO DI FOLLA PER IL CAPITANO NEL NAPOLETANO ++ A Salvini piace la gente, e viene ricambiato. - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit, Parlamento britannico boccia accordo con #Ue - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit, #Parlamento #Gb boccia accordo con Ue: 432 no contro 202 sì -

(Di domenica 20 gennaio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi in studio la banca d’Italia a rivedere la stima di crescita del PILpassando dall’uno allo 0 e 6 % il basso Quindi 0,4 punti percentuali in meno rispetto a quanto valutato in precedenza le proiezioni centrali della crescita il prossimo anno e tra due anni sono dello 0 9% e del 1% Ma i rischi per la crescita sono arrivato a fermano da via Nazionale il tribunale di Milano ha condannato a 2 anni e 6 mesi Renzo Bossi figlio di Umberto Bossi detto il trota un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta rimborsopoli al Pirellone tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno e due sono stati ex consiglieridella Lega e del PDL Inoltre condannato a un anno e otto ...