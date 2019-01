Spagna | uxoricida libero con la condizionale ammazza la legale con cui aveva una storia

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) Con il suo impegnocontribuito a far ridurre la pena al suo assistito, diventato il suo amante. Tuttavia l’avvocatessa Rebeca Santamalia Cancer non avrebbe mai potuto immaginare che quell’uomo, condannato per uxoricidio, l’avrebbe poita. Questa vicenda di cronaca sta facendo molto discutere lain queste ore. Jose Javier Salvador Calvo, un muratore di 50 anni nel 2003ucciso la moglie 29enne, Patricia, con dieci colpi di arma da fuoco, nascondendo poi il corpo della vittima in aperta campagna. L’era stato quindi condannato a 18 anni di reclusione. Ma già a partire dal 2011incominciato a godere di alcuni benefici, come il regime di semilibertà, che glipermesso di trovarsi un lavoro; poi nel 2017 era arrivata la scarcerazione con la libertàL’assassino ha ucciso l’amante e poi si è suicidato Quella decisione del giudice di ...