L’ultima di Lindsey Vonn a Cortina | lacrime e voce rotta per la statunitense VIDEO

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Non sono finita - le gare di Lake Louise non saranno L’ultima chance” : Lindsey Vonn sta per tornare in pista dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio. La statunitense dovrebbe partecipare alle gare di Sankt Anton in programma nel weekend del 12-13 gennaio oppure si presenterà direttamente nell’amata Cortina d’Ampezzo la settimana successiva. L’infortunio subito al ginocchio lo scorso novembre sembra ormai essere alle spalle e la 34enne guarda al futuro, il debutto ...

Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12 - una sorpresa dal passato di Penny nelL’ultima stagione? : Arriva Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12. L'attrice, vista di recente in Living Biblically, Grace and Frankie, Dirty John, e The Conners, apparirà in qualità di personaggio ricorrente nel corso della dodicesima e ultima stagione. Quale sarà il suo ruolo all'interno della serie? Secondo TV Line, insieme alla Kraft ci sarà anche Brian Thomas Smith nel cast, che torna a interpretare l'ex fidanzato di Penny, Zack, nella seconda parte di ...