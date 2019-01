Le giravolte M5s sui sacchetti bio | ora li difendono e lasciano il balzello

ilgiornale

(Di domenica 20 gennaio 2019) Roma - Idi plastica come un romanzo politico. Una trama che non risparmia colpi di scena. L'ultimo è il testa-coda del Movimento 5 stelle che, dopo aver lanciato la crociata contro l'obbligo di pagamento deitargato Pd, ha alzato un muro per salvare gli stessidalla messa al bando voluta dalla Commissione europea.Nei supermercati non si è mai placata la rivolta contro la norma che imponeva di usare solodi bioplastica e di farli pagare ai consumatori, pena una sanzione choc: fino a 100mila euro. Una norma con parecchi aspetti controversi, come rivelò il Giornale. A partire dalla sua genesi: fu infilata in pieno agosto del 2017 con un emendamento presentato dal Pd in un provvedimento sullo sviluppo del Mezzogiorno. Circostanza piuttosto paradossale, visto che principale beneficiaria della norma era l'industria della bioplastica, un'eccellenza ...