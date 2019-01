I numeri di Netflix | «Bird Box» | «You» e «Sex Education» sul podio

40 milioni di visualizzazioni per You e Sex Education - Netflix dà i numeri e elimina la concorrenza : Un decimale in più o in meno può rappresentare la salvezza o la fine di uno show. Nel nostro paese c'è chi si esalta per un punto di share in più dell'avversario, chi spera di vedere nei numeri degli ascolti 100 o 200 mila spettatori in più della scorsa settimana.E poi c'è Netflix e il suo CEO Reed Hastings che parlando agli investitori spara presunti numeri internazionali buoni più per le condivisioni social che per un'analisi completa del ...