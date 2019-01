Cos' è il ' caso Alpa' e perché le Iene vogliono una fattura dal premier Conte

Milan - Gennaro Gattuso ed il caso Higuain : “se mi ha deluso? Ecco Cosa dico” - e su Piatek… : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato dell’addio imminente di Gonzalo Higuain e del possibile approdo in rossonero di Piatek “Higuain? Non sono deluso, io sono stato calciatore e so come alle volte ragiona un giocatore. Ho fatto di tutto, lui con me si è comportato molto bene. Accetto la scelta, ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane. Peccato perché potevamo metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio. Ancora non ...

Cosa accadrebbe in caso di “no deal” : È lo scenario – descritto da molti come catastrofico e mai così vicino – in cui il Regno Unito esca dall'Unione Europea senza alcun accordo

Cosa ha detto Arbore sul caso Baglioni : In Italia la politica è sempre stata ossessionata dalla volontà di controllo della televisione. Ho perso il conto dei direttori che ho visto passare, messi …

L’Eredità - altro ‘caso’ : Cosa non torna nella risposta degli autori : E anche nel 2019 L’Eredità di Flavio Insinna sembra essere il quiz show che vanta un record a dir poco particolare: quello del numero di gaffe. Praticamente non c’è giorno in cui non si parli della trasmissione in onda tutte le sere su Raiuno. Anche nelle ultime puntate, infatti, gli spettatori hanno assistito a vari ‘disastri’ in studio. Dei concorrenti in gara, per esempio. Sarà l’emozione di stare di fronte a una telecamera e l’ansia da ...

Udinese - Pradè fa il punto sul caso De Paul : “cessione a gennaio? Ecco Cosa dico” : Udinese, Pradè ha parlato di calciomercato, con un focus speciale sul gioiello della rosa, l’argentino Rodrigo De Paul “De Paul a gennaio non si muove“. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Pradè, è stato abbastanza chiaro oggi in conferenza stampa parlando del futuro del centrocampista argentino. In tanti hanno chiesto informazioni in merito a De Paul nelle ultime settimane, ma ...

È morta la giornalista Paola Nappi. Ebbe un malore mentre seguiva il caso della Costa Concordia : La giornalista del Tgr Rai Paola Nappi è morta a 55 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, dal presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci, e dai componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della stampa e dell'Ast, Associazione stampa Toscana, che "partecipano affranti al dolore della famiglia e dei colleghi della Rai per la scomparsa, dopo sette anni di ...

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco Cosa dicevano gli 'smemorati di Casaleggio' sulle banche : 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio' è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in ...

Autista di Uber confessa : "Ho ucciso 6 sconosciuti a caso. Sono stato Costretto dal diavolo" : Un Autista di Uber ha ammesso di aver sparato a otto persone che non conosceva e di averne uccise sei nel febbraio 2016, in una notte di follia mentre era in servizio nei pressi di Kalamazoo, in Michigan. L'uomo passerà il resto della sua vita in prigione.L'ammissione di colpevolezza è arrivata mentre stava per iniziare la selezione della giuria per il processo: Jason Dalton, 47 anni, ha raccontato di aver prima colpito, ferendola, ...

Caso trivelle nello Ionio spacca i 5 Stelle. Di Maio : 'Ratifica è obbligatoria'. Costa : 'Non firmerò' : Il governatore della Puglia, Emiliano, sbotta: 'Hanno finto di lottare con noi, sono come gli altri. Impugneremo l'atto'. Il vicepremier pentastellato accusa: 'Su di noi bugie, sono state autorizzate ...

Scoppia il caso trivelle. Il ministro Costa : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : Il via libera del ministero a una serie di autorizzazioni a trivellare riapre il dibattito. Il governo si difende dicendo che si tratta di permessi concessi dai precedenti governi e ribadisce che non ha intenzione di cambiare linea sul tema. «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e ma...

Migranti : caso Diciotti - ecco i concitati sms tra Viminale e Guardia Costiera (2) : (AdnKronos) - Tra il 18 e il 19 agosto si è verificato uno "stallo procedurale" "avendo i vertici della Guardia costiera ritenuto di dovere concedere a Malta un ultimo spatium deliberandi per la definizione della vicenda", dice il Tribunale dei ministri. L'attesa di risposta da parte della Valletta

Dolcificanti - ecco Cosa dice davvero l’ultima ricerca : non ci sono prove valide che siano dannosi - ma non sono utili in caso di obesità : Negli ultimi anni tra gli scaffali del supermercato sono diventati molto popolari cibi e bevande contenenti Dolcificanti anziché i normali zuccheri “liberi”. Nonostante l’utilizzo di molti edulcoranti non zuccherini sia stato approvato dagli organi di controllo, non si conoscono ancora bene i potenziali rischi e benefici legati a un’assunzione quotidiana, poiché le prove scientifiche fino ad ora registrate sono spesso limitate o conflittuali. Un ...