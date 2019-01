Biathlon - Mass start Ruhpolding 2019 : impressionante dimostrazione di forza di Johannes Boe. Battuti in volata Eberhard e Martin Fourcade : Una vittoria all’ultimo respiro ed una grande dimostrazione di forza. Il norvegese Johannes Boe conquista anche la Mass start della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania), nono successo stagionale su dodici gare e 31° sigillo in Coppa del Mondo. Una gara vinta in volata davanti all’austriaco Julian Eberhard (+0″6) e al francese Quentin Fillon Maillet (+2″8). Quarto posto per Martin Fourcade ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Johannes Boe contro tutti - Lukas Hofer da podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Sarà caccia aperta a Johannes Boe. Il norvegese, dominatore assoluto in questa prima parte di stagione, vuol allungare la propria striscia ...

LIVE Biathlon - Mass start femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : gara chiave per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per la classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Una gara chiave per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi in classifica generale. Le due atlete nostrane, infatti, occupano i primi due posti della ...

Biathlon oggi (20 gennaio) - Mass start Ruhpolding 2019 : orari e programma delle gare. Come vederle in tv e streaming : oggi, 20 gennaio, giornata di chiusura a Ruhpolding (Germania) della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche assisteremo alle due Mass start (maschile e femminile) e lo spettacolo sarà garantito. In casa Italia le attenzioni saranno soprattutto al femminile dove Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono tra le favorite per il successo, dopo quanto fatto vedere precedentemente. In particolare, la sappadina, reduce ...

Biathlon - Mass start maschile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giunge a conclusione a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 20 gennaio, a partire dalle ore 12.15 è in Programma la Mass start maschile, e l’Italia sarà rappresentata al via dal solo Lukas Hofer, unico azzurro a rientrare tra i trenta in gara. Di seguito il Programma completo della Mass start maschile di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Biathlon - Mass start femminile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si conclude a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 20 gennaio, a partire dalle ore 14.40 è in Programma la Mass start femminile, e l’Italia avrà al via le prime due della classifica generale di Coppa del Mondo, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Di seguito il Programma completo della Mass start femminile di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Dorothea Wierer “Oberhof poco adatta a me - ma darò il massimo” : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa ad Oberhof e c’è grande attesa in casa Italia per i risultati di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, protagoniste finora di una stagione davvero eccezionale. Wierer si presenta in Germania da leader della classifica generale e di quelle di sprint e pursuit. L’altoatesina ha parlato della sua condizione fisica: “In questo periodo non mi sono ammalata ed è già un ottimo risultato perchè negli ...

LIVE Biathlon - World Team Challenge 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer vincono la mass start!!! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challeng 2018 di Biathlon. Nell’ormai abituale kermesse di fine anno che si tiene dal 2002 nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa della squadra di calcio dello Schalke 04, in Germania, dieci coppie al via, un uomo e una donna, si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati ...

Biathlon - Dorothea Wierer felice del 4° posto nella mass start : “potrebbe sembrare deludente - ma non lo è” : Dorothea Wierer ha parlato a caldo dopo il piazzamento al quarto posto nella mass start femminile di Nove Mesto Dorothea Wierer archivia con un sorriso il quarto posto nella mass start femminile di Nove Mesto, che chiude la prima parte della stagione di Coppa del mondo con la finanziera altoatesina in vetta alla classifica generale grazie a cinque podi su otto gare complessive. “Il quarto posto potrebbe sembrare un po’ ...

Biathlon - Dorothea Wierer è quarta nella mass start di Nove Mesto con un calo nel finale. Trionfa Kuzmina : Non arriva l’ultimo regalo prima di Natale da parte di Dorothea Wierer: l’azzurra coglie comunque un quarto posto di grandissima sostanza nella mass start di Nove Mesto (Repubblica Ceca) che le consente di rimanere saldamente al comando della Coppa del Mondo generale di Biathlon. La gara con partenza di massa appare oggettivamente quella che meno si addice alla portacolori del Bel Paese. Oggi, peraltro, la 28enne altoatesina non è ...