Annunciate nuove espansioni per Endless Space 2 e Endless Legend

Annunciate nuove date instore di Marco Mengoni per Atlantico : tutti i dettagli : Sono ufficiali le nuove date instore di Marco Mengoni per Atlantico dopo il successo della prima parte di firma copie che ha condotto in tutta Italia. L'artista di Ronciglione riparte quindi dal 12 gennaio con l'appuntamento di Lonato del Garda, che si terrà al Leone Shopping Center. Si continua con l'instore di Ravenna, in programma per il giorno immediatamente successivo, con firma copie accessibile per tutti i muniti di pass al Centro ...