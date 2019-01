Amadeus contro Maria De Filippi | la sfida all’auditel soddisfa entrambi | ecco perché

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) VinceDe, sorprende. I risultati auditel forniscono il loro verdetto nella nuova attesissimadel sabato sera con C’è posta per te leader con 5.173.000 telespettatori e il 27,35% di share, il debutto di Ora o mai più è stato visto da 3.520.000 telespettatori e il 18,45%. Gongola Canale 5 per l’ennesima vittoria e per la forza granitica di un format capace di resistere ogni tipo di concorrenza, festeggia Rai1 per un risultato positivo che ha portato la corazzata Dead un calo rispetto alla scorsa settimana del 2,5% di share e di circa 600 mila telespettatori. La, verrebbe da dire,l’ha in parte vinta già solo per accettato di portare un titolo non ancora solido nella serata più difficile del palinsestoil programma più forte di Canale 5.C’è posta per te schiera, come si dice in gergo, l’artiglieria ...