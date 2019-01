Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 18 | 10

Tunisino morto durante fermo polizia/ Ultime Notizie - Salvini : 'Agenti dovevano offrire cappuccio e brioches?' : Tunisino morto dopo fermo della polizia/ Ultime notizie, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, polemica: "Sappiamo tutti come andrà a finire"

Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura rispetto all’anno anticrisi 2007 l’Italia deve ancora recuperare i 4,2 punti percentuali di PIL è 19,2 punti di investimenti a distanza di 10 anni in oltre i consumi delle famiglie sono ridotti del 1,9% e il reddito disponibile in calo del 6,8% di materia di lavoro l’occupazione ...

MATERA DA OGGI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019/ Ultime Notizie - Conte : 'Il futuro sia al Sud' : MATERA da OGGI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA/ Ultime notizie, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte "Questa città ce la invidia il mondo"

Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 19 gennaio in studio Giuliano Ferrigno spazio di informazione 30 terroristi latitanti 27 di sinistra e tre di destra e loro nomi sono sul tavolo del vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini cosa prende da fonti del Viminale si tratta di l’elenco aggiornato che l’intelligenza e le forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di ...

Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato rapito Ho inghiottito da un Gorgo dove non si trova più niente lo ha detto al mattino di Padova Nunzio tacchetto padre di Luca e all’architetto di Vigonza Padova di cui non si hanno più Notizie da Pombia del Burkina Faso con l’amica canadese è di Blaze la cosa più probabile sottolinea che sia stato rapito per fini politici economici ...

Migranti - strage in mare : affonda barcone con 120 persone/ Ultime Notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati rapiti - 19 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati rapiti. Bankitalia taglia le stime di crescita , 19 gennaio 2019,

Stefania Crotti scomparsa - dov'è la mamma di Cenate?/ Ultime Notizie - nesso con corpo carbonizzato di Erbusco? : Stefania Crotti, mamma di una bambina di 7 anni è scomparsa da Cenate Sotto giovedì pomeriggio: ultimo avvistamento all'uscita da lavoro. Appello del marito

Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli almeno 20 persone sono rimaste uccise una settantina gravemente ustionata nel Messico Centrale a causa di un enorme incendio divampato in un oleodotto che trasportava benzina ha detto il governatore dello stato di hidalgo paia dell’oleodotto sarebbe esploso in seguito alla perforazione legale della conduttura dalla quale in molti pensavano di ...

Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la banca d’Italia rivede la stima di crescita del PIL 2019 passando dal 1 alla 0 e 6% le proiezioni centrali nella crescita Nel 2020 nel 2021 sono dello 0 e 9 e del 1% i rischi per la crescita sono al ribasso le Stime prevedono rallentamenti quindi ma Palazzo Chigi ribatte che proprio le Ultime Stime di bankitalia ...