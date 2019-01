Roma | Federica morta per choc anafilattico La sua scomparsa toglie un po’ di futuro a

ilfattoquotidiano

: Abbiamo perso una dolce negramarina. Addolorati per questa tragedia incredibile e vicini alla famiglia di Federica.… - Negramaro : Abbiamo perso una dolce negramarina. Addolorati per questa tragedia incredibile e vicini alla famiglia di Federica.… - giuliog : Federica morta a Roma per choc anafilattico: nel suo drink c'era del latte - ilpornografo06 : RT @ilpornografo06: La bellissima Federica Afflitto una delle Presentatrici più sexy Vattela a vedere ... -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Qualche giorno fa èuna ragazza di 16 anni,, che frequentava il terzo liceo nell’istituto dove ho lavorato per tanti anni. Devo averla incontratatre anni fa quando è arrivata a scuola e coordinavo il lavoro dei tutor per accoglienza nelle prime classi. Sabato sera era uscita con la sua migliore amica e non è più tornata. Una crisi allergica dicono, forse per il miscuglio di shottini, mini cocktail, creme di frutta, che aveva bevuto durante la serata. Cose che fanno i ragazzi quando escono la sera, per allentare le tensioni, per lasciarsi un po’ andare, per farsi qualche risata in più. Poi dalle risate alla disperazione: si è accasciata a terra per la difficoltà respiratoria e sono stati inutili i tentativi degli amici di rianimarla. Forse tra le bevande qualche sostanza per lei proibita.Ho saputo della tragedia da un’insegnante (e amica) con cui ho ...