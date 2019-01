Migranti | ennesima strage nel mare | 117 dispersi vicino alla Libia

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo. Salvini accusa Malta : “È l’ennesima vergogna” : Un barcone con a bordo 264 Migranti è sbarcato sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio era stata intercettata nelle acque della zona Sar maltese ma le autorità de La Valletta non solo non erano intervenute, ma avevano invertito la rotta. Malta aveva infatti preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, “ma come al solito sta cercando di ...

Migranti - barcone con 236 persone sbarca a Pozzallo. Salvini accusa Malta : “È l’ennesima vergogna” : Un barcone con a bordo 236 Migranti è sbarcato sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio era stata intercettata nelle acque della zona Sar maltese ma le autorità de La Valletta non solo non erano intervenute, ma avevano invertito la rotta. Malta aveva infatti preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, “ma come al solito sta cercando di ...