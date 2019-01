Detersivo servito al posto di un bicchiere d' acqua | ' dramma che si poteva evitare'

Detersivo al posto dell’acqua : 28enne entra in un bar per bere ma gli viene servito del brillantante. E’ gravissimo : Un bicchiere d’acqua che gli serviva per prendere una compressa di medicinale. Per questo un uomo di 28 anni è entrato in un bar di Castrignano del Capo (Lecce) solo al posto dell’acqua gli è stato servito del brillantante per lavastoviglie. Ora il ragazzo si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravissime. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a ...