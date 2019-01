Corruzione | un altro caso nella Pa La risposta sia | digitalizzare | digitalizzare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) La storia rimbalza dal Comune di Roma: quattro arresti e una decina di indagati perper aver “venduto” al mercato nero l’accesso velocizzato a documenti e servizi relativi a pratiche edilizie. Dai 40 ai 100 euro, con tanto di sconti per i clienti più affezionati, per consegnare in meno di due giorni atti e informazioni normalmente disponibili in due mesi.Più di 25 anni dopo lo scandalo di Tangentopoli, larimane una piaga nazionale. Per carità, di strada dai tempi di Mani pulite ne abbiamo fatta tanta, ma il fenomeno – come certifica di anno in anno Transparency International – è lontano dal potersi considerare sconfitto. Ed episodi come quello dell’ufficio edilizia del comune di Roma – analogo a centinaia di altri che si registrano ogni anno – lo confermano in maniera plastica.Bene le leggi sempre più severe e bene, ovviamente, il ...