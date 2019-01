Burkina Faso | sequestro Luca Tacchetto | pm Roma indaga per terrorismo

Burkina Faso - il papà di Luca : 'Mio figlio rapito'. Paese nel caos - si dimette il governo : 'O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente': lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza , Padova, di cui non si hanno più ...

Burkina Faso - il papà di Luca : «Mio figlio rapito». Paese nel caos - si dimette il governo : «O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente»: lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza...

Burkina Faso caos - si dimette il governo : crescono i timori per Luca Tacchetto ed Edith : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith , la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...

Burkina Faso - si tratta per Luca e Edith : 12.40 Sulla sorte di Luca Tacchetto e della canadese Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso il 15 dicembre, si fa strada l'ipotesi di un sequestro. Dopo le parole del premier canadese Trudeau, la conferma dal papà di Luca. "Gli inquirenti si stanno seriamente dando da fare e siamo fiduciosi.Pensiamo a un rapimento a fini economici o politici", ha detto Nunzio Tacchetto ai media. La Farnesina ha chiesto il massimo riserbo e attivato tutti i ...

Burkina Faso nel caos - si dimette il governo : crescono i timori per l'italiano e la compagna scomparsi : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith, la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...

Burkina Faso nel caos - si dimette il governo : crescono i timori per l'italiano e la compagna scomparsi : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith , la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...

“Luca Turchetto ed Edith Blais sono stati rapiti in Burkina Faso”. Il premier canadese incontra i familiari : “È viva” : Sequestrati. L’italiano Luca Tacchetto e la canadese Edith Blais sono in mano a un gruppo criminale che li ha rapiti durante il loro viaggio in Burkina Faso. Non solo: è già arrivata una richiesta di riscatto e sono in corso tutte le verifiche del caso sull’attendibilità di chi ha contattato le autorità di Roma e Ottawa per trattare il rilascio. È quanto sostiene l’edizione online del Corriere della Sera, che ha sottolineato di ...

Burkina Faso - il premier canadese : da quello che sappiamo Edith è viva : Trudeau ha sottolineato che le autorità locali sono al lavoro con i partner internazionali per saperne di più

Burkina Faso - il premier canadese : 'Da quello che sappiamo Edith è viva' : Secondo quanto riferito da media canadesi il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ritiene che Edith Blais, la 34enne canadese scomparsa in Burkina Faso insieme con l'italiano Luca Tacchetto, sia ...

Burkina Faso - italiano scomparso con la compagna : per primo ministro canadese «Edith è viva» : «Edith Blais è viva, non ci sono indicazioni contrarie». Così il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto riguardo alla cittadina del suo paese di cui si sono...

Burkina Faso - Trudeau : è viva la canadese scomparsa con Luca Tacchetto : ... in particolare per la famiglia di E'dith Blais, a cui ha espresso tutta la sua vicinanza; e ha aggiunto che garantire la sicurezza dei canadesi, ovunque si trovino nel mondo, continua a essere una ...

Ragazzi scomparsi in Burkina Faso - Trudeau : 'Edith è viva' - : E' questo il commento del primo ministro canadese sulla sorte di Edith Blais. "Le autorità sono al lavoro"

Scomparsi in Burkina Faso - il premier Trudeau : è viva la canadese amica di Luca Tacchetto : È viva Edith Blais, la donna canadese sparita insieme all’italiano Luca Tacchetto, in Burkina Faso: lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau, rispondendo a una precisa domani in proposito. «Per quello che ne so io, sì», ha detto rispondendo a una domanda di un giornalista. «Da quello che mi risulta, mi è sempre stato detto che si ritiene che ...

I due giovani scomparsi in viaggio in Burkina Faso ?Viva la ragazza canadese : Nella vicenda dei ragazzi scomparsi in Burkina Faso c'è una novità. Ad annunciarla è stato il primo ministro canadese Justin Trudeau. A quanto pare l'amica di Luca Tacchetto, il ragazzo italiano di cui si sono perse le tracce, sarebbe viva. "Edith è viva", ha annunciato il premier canadese.Dei due ragazzi non si sa più nulla dallo scorso 15 dicembre. I due erano partiti per un viaggio in Burkina Faso. L'ingegnere padovano di 28 anni da qualche ...