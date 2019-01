Zapata verso l’Inter. Attaccò il Napoli: «Mi emarginarono»

ilnapolista

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Tre maglie italiane Higuain e Quagliarella i suoi maestri, Sarri colui il quale lo emarginava ma non per colpa sua («Lui faceva quello che gli aveva chiesto la società: emarginarmi. Della squadra e dei tifosi ho un buon ricordo. Ma dei dirigenti meglio che non parli, non direi cose carine»). Da luglio si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella carriera di, aconosciuto come Duvan, non si è mai capito il perché.Il vice Icardi L’Inter ha bloccato Duvan. Con un colpo a sorpresa la formazione nerazzurra vuole cautelarsi in caso di rottura con Icardi (il Real starebbe pensando di pagare la clausola di 110 milioni) ed avere una alternativa al capitano per gli obiettivi di stagione. Lautaro Martinez avrebbe poi la possibilità di giocare titolare in prestito per un anno per poi rientrare alla base. I dirigenti nerazzurri hanno incontrato Fernando Villareal, il ...