Yara Gambirasio | perché Massimo Bossetti è colpevole dell' omicidio

Yara Gambirasio - la Cassazione conferma : "Il Dna è di Bossetti" : Non c'è nessun dubbio che il Dna di "Ignoto 1" appartenga a Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Lo dice la Cassazione, che in queste ore ha reso pubbliche le motivazioni della sentenza contro l'uomo. Secondo la Cassazione non è possibile che ci sia un profilo identico a quello di Bossetti, e aggiunge poi una seria di smentite di un eventuale complotto ai suoi danni. Il Dna ritrovato nelle ...