Violati 773 milioni di indirizzi email Consiglio | cambiare subito password

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il contenuto della raccolta di e-mail etrapelate ( Fonte: Tory Hunt) L’esperto di cybersicurezza Tory Hunt ha segnalato una massiccia violazione che ha fatto trapelare 773diunivoci e 21diesclusive.Time to first go fuck yourself (TTFGFY) – 6 hours, 55 mins: https://t.co/GBhEHFrFpX— Troy Hunt (@troyhunt) 17 gennaio 2019La raccolta deglitrapelati si trovava sul servizio cloud Mega (i file ora sono stati rimossi) e conteneva circa 12mila file e quasi 2,7di cartelle raggiungendo una dimensione totale di circa 87 giga. Questa collezione diraggiungeva le 2.692.818.238 righe di dati provenienti da fonti diverse.In totale all’interno della raccolta ci sono 1.160.253.228 combinazioni uniche di. Questo perché alcune...