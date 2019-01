Scontro tra 2 caccia in Russia | la sorte di entrambi gli equipaggi “è ancora sconosciuta”

Firenze. Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un’auto 8 feriti : E’ di otto feriti il bilancio di uno Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un’automobile. L’incidente è

Basket - Eurolega 2019 : trasferta di fuoco per l’Olimpia in Spagna. Baskonia-Milano è uno Scontro diretto da playoff : Milano non può più sbagliare. La formazione di Simone Pianigiani è attesa domani ad una sfida decisiva per il proprio cammino nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia scenderà in campo nella caldissima Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz contro gli spagnoli del Baskonia, nella diciannovesima giornata della regular season della massima competizione europea. Se è vero da un lato che la stagione è ancora lunga e che con dodici ...

Modena - Scontro tra un bus con 40 studenti e due camion : ci sono feriti : A bordo dell'autobus una quarantina di studenti pendolari che stavano rientrando a casa dalle scuole superiori della provincia. Una decina di feriti trasportati al pronto soccorso, nessuno di loro è grave.Continua a leggere

Amici in prima serata - durissimo Scontro tra Maria De Filippi e Mediaset : quella voce sui soldi : A Cologno Monzese alta tensione durante le riunioni tra i vertici di Mediaset e Maria De Filippi, in qualità di titolare della società di produzione Fascino. Lo scontro delle ultime settimane si sta ...

Scontro euro-politico - Di Maio contro Strasburgo - il ministro francese risponde : Ormai è Scontro tra Di Maio e i poteri forti europei, questa volta il leader 5 stelle punta Strasburgo. Interviene il ministro francese “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’Europarlamento, critica Strasburgo… Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così in un tweet il ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, dopo che Di Maio aveva ...

Trasloco “infinito” - sicurezza e chiusure : Scontro sulla Biblioteca universitaria | : Nel mirino della Cgil il direttore Bartoletti: «Intervenga il ministro». La Cisl: «Libri a rischio furto». La replica: «Poco personale»

Scontro euro-politico - Di Maio contro Strasburgo - il ministro francese risponde : Ormai è Scontro tra Di Maio e i poteri forti europei, questa volta il leader 5 stelle punta Strasburgo. Interviene il ministro francese “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’Europarlamento, critica Strasburgo… Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così in un tweet il ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, dopo che Di Maio aveva ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. Scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn : “Sconfitta devastante” : La Camera dei Comuni ha bocciato, con un significativo scarto, l’accordo raggiunto tra la prima ministra Theresa May e l’Unione europea sulla Brexit, con 432 voti contrari e 202 favorevoli. May ha preso la parola chiedendo alle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia al governo e dichiarando che non era stata presentata, dagli avversari politici, nessuna proposta alternativa per l’uscita dall’Ue. Il leader dei ...

Pino Aprile - la profezia : 'Scontro tra terroni e nordisti - prevedo la secessione' : Oggi però c' è un divario incolmabile tra i due Paesi che formano l' Italia e non sta nell' economia o nella qualità dei servizi e della vita. Tutto quello che è pratico è risolvibile, ma davanti ...

Pino Aprile - la profezia : "Scontro tra terroni e nordisti - prevedo la secessione" : «Quando mi dicono terrone non mi offendo, l'insulto può essere nell'intenzione, non nelle parole, che sono come i jeans, con l'uso si stingono. A meno che non si voglia intendere terrone di m..., e in quel caso è reato. Un tempo brigante era un' offesa, oggi è quasi un complimento, visto che i briga

Messina - Tir fuori strada sulla A18 : Scontro a catena - tra i morti anche un poliziotto : E' un bilancio triste quello di un gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte sulla A18, in provincia di Messina, secondo 'Repubblica' precisamente all'altezza di Itala. Tre persone sono morte, tra cui anche un agente di Polizia messinese, che è stato praticamente travolto da un Tir che, all'improvviso, è piombato sulla loro autovettura, distruggendola. Sono terribili le immagini diffuse dai media nazionali, che mostrano la volante ...

Sicilia - Scontro sull'A18 : 3 morti tra cui agente Pol. Stradale : Roma, 15 gen., askanews, - Tre morti, tra i quali un agente della polizia Stradale, e diversi feriti, tra cui un altro poliziotto soccorso in gravi condizioni, è il bilancio di un incidente Stradale ...

Sicilia - Scontro sull'A18 : 3 morti tra cui agente Pol. Stradale : Roma, 15 gen., askanews, - Tre morti, tra i quali un agente della polizia Stradale, e diversi feriti, tra cui un altro poliziotto soccorso in gravi condizioni, è il bilancio di un incidente Stradale ...

'Sede Ue a Strasburgo è inutile marchetta alla Francia' : Scontro tra Di Maio e Parigi : È di nuovo scontro tra la Francia e l' Italia dopo che il vicepremier Luigi Di Maio , arrivato in auto a Strasburgo insieme ad Alessandro Di Battista, ha detto che la sede Ue francese va chiusa perché ...