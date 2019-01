Sci | discesa di Cortina | Vonn 15ª | sesta la nostra super-Marsaglia

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2019 in DIRETTA : inizia la discesa - Innerhofer per la rimonta! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Una gara totalmente imprevedibile e dove può succedere di tutto. La Combinata è storica in quel di Wengen ed ormai sono davvero pochissime quelle che si disputano nella stagione che è difficile trovare un vero favorito. Forse il francese Alexis Pintuarault è il principale candidato alla vittoria finale, visto che va forte ...

Sci alpino - Coppa Europa discesa Val di Fassa 2019 : fantastico trionfo di Nadia Delago. Decima Roberta Melesi : Nadia Delago cala il tris. La più piccola tra le due sorelle (Nicol era impegnata oggi in Coppa del Mondo a Cortina) ha vinto la discesa libera di Coppa Europa in Val di Fassa. Si tratta della terza vittoria stagionale per l’altoatesina, che nella prima discesa di giovedì sulla pista La Volata aveva chiuso al secondo posto. Un prova sublime quello della giovane azzurra, che ha vinto con 56 centesimi di vantaggio sulla svizzera Juliana ...

Discesa Cortina streaming video Rai : Siebenhofer al comando - Vonn indietro! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer vince a sorpresa - Nicol Delago fuori mentre era in testa. Sesta Marsaglia : Fa festa l’Austria e soprattutto Ramona Siebenhofer nella prima Discesa di Cortina d’Ampezzo. L’austriaca conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo sull’Olimpia delle Tofane. Partenza abbassata dagli organizzatori con la nativa di Tamsweg che ha chiuso con il tempo di 1’15”44. Una bella prova quella di Siebenhofer, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte centrale. Seconda ...

Discesa Cortina streaming video Rai : si parte - in pista sulle Tofane! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Stuhec davanti - Delago esce sul più bello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scenderà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2019 : Schwarz guida dopo lo slalom - ma Pinturault ipoteca la vittoria. Azzurri per la rimonta in discesa : L’austriaco Marco Schwarz è in testa dopo la prima manche della Combinata di Wengen. Vista la scarsa visibilità gli organizzatori hanno deciso di modificare il consueto programma della gara, partendo dunque con la prova di slalom e poi alle 14.00 con la discesa. Ovviamente gli specialisti dei rapid gates si sono fatti trovare pronti e Schwarz ha chiuso con il miglior tempo (48”77). Alle spalle dell’austriaco si è piazzato il ...

Diretta/ Discesa Cortina streaming video e tv : che era successo l'anno scorso - Coppa del mondo Sci femminile - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 oggi : orario d’inizio - tv e pettorali di partenza : oggi venerdì 18 gennaio si disputa la Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Inizia il lungo weekend di gare sull’Olimpia delle Tofane, le atlete sono pronte per darsi battaglia sulla pista dellA Perle delle Dolomiti e ne vedremo delle belle su uno dei tracciati più affascinatni dell’intero Circo Bianco. Riflettori ovviamente puntati su Lindsey Vonn che fa il ...

Sci - discesa libera femminile Corrtina 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si comincia. A partire dalle ore 12.00 andrà in scena la quarta discesa femminile stagionale di Coppa del Mondo, ovvero quella di Cortina d’Ampezzo (Italia), valida come recupero della gara cancellata a St.Anton. Sulla mitica Olimpia delle Tofane vi saranno 53 atlete al via. La prima a prendere il via sarà la tedesca Viktoria Rebensburg mentre una delle favorite, la slovena Ilka Stuhec, sarà con il pettorale n.3. Grande attenzione ...

Sci alpino – Il miglior tempo della seconda prova di discesa femminile a Cortina è della Suter : Vonn subito protagonista : A Cortina si rivede Lindsey Vonn, le più veloci nelle due prove di discesa sono Mowinckel e Suter. Nadia Fanchini la miglior azzurra A Cortina la grande attesa era per Lindsey Vonn, la campionessa statunitense al rientro dopo il lungo infortunio: i tifosi l’hanno vista all’opera una sola volta perché dopo il decimo posto nella prima prova di discesa, ha deciso di non andare in pista nella seconda. Di sicuro, salvo clamorose ...

Sci alpino - cambia il programma a Wengen : invertiti slalom e discesa della combinata. Orario - tv e streaming : cambia il programma della combinata maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Viste le previsioni meteo sfavorevoli, gli organizzatori hanno deciso di invertire l’ordine delle due prove. Domani (venerdì 18 gennaio) si svolgerà alle ore 10.30 lo slalom e poi alle 14.00 la discesa. Sarà quindi lo svolgimento opposto rispetto a quello consueto di questa specialità, con gli atleti che scieranno prima tra i pali stretti e poi ...