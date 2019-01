Ora o mai più – Prima puntata del 19 gennaio 2019 – Amadeus torna col talent musicale

Annalisa Minetti a Ora o mai più : il podio con la vincitrice Lisa : Ora o mai più, AnnaLisa Minetti com’è oggi: il podio a Sanremo con Lisa Domani inizierà su Rai Uno la seconda edizione di Ora o mai più. Alla guida del talent ci sarà ancora Amadeus, forte del grande successo ottenuto con I Soliti Ignoti. Tra i concorrenti di Ora mai più ci sarà anche AnnaLisa Minetti. Quest’ultima, per i pochi che non lo sapessero, ha vinto nel 1998 il Festival, battendo sul fotofinish la vincitrice della scorsa edizione ...

Serie A Bologna. Dzemaili ancOra a parte : BOLOGNA - I rossoblù proseguono il loro lavoro di preparazione al derby di domenica contro la Spal . Nell'allenamento pomeridiano, però, Pippo Inzaghi non ha potuto contare su Blerim Dzemaili . Il ...

Donatella Milani torna a Ora o mai più : l’anno scorso si è ritirata : Ora o mai più, Donatella Milani com’è oggi: la sua seconda partecipazione A breve partirà la seconda edizione di Ora o mai più e ancora una volta Amadeus darà la possibilità a cantanti ingiustamente sconosciuti di tornare alla ribalta. Tra questi vi sarà un volto noto della trasmissione: Donatella Milani che ha partecipato a una sola puntata, poi sostituita da Francesca Alotta per via di alcuni seri problemi familiari. Ma com’è ...

Ora o mai più - Amadeus svela il piano : 'Oggi la sfida alla De Filippi - domani...'. La scalata alla Rai : In tv ci sono le primedonne e poi i gran lavoratori: quelli che macinano ascolti e che non si tirano indietro se l'azienda chiede loro qualche azzardo. Come Amadeus. Il volto de I soliti ignoti ...

Silvia Salemi a Ora o Mai Più : cos’è successo dopo “A Casa di Luca” : Ora o Mai Più, Silvia Salemi com’è oggi: la carriera dopo Sanremo Sabato 19 gennaio in prima serata su Rai1 torna Ora o Mai Più, il talent condotto da Amadeus che la scorsa estate ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo oltre 4 milioni di telespettatori. Il programma darà una seconda chance a otto cantanti che, dopo un periodo di grande successo, sono caduti nel dimenticatoio e adesso potranno riscattarsi da quei momenti bui che ...

Ora o mai più - da domani in tv su Raiuno e in streaming su Raiplay : conduce Amadeus : Sabato 19 gennaio va in onda, in prima serata tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay, la prima puntata della seconda edizione di "Ora o mai più". Condotto da Amadeus, questo programma proporrà ad otto cantanti la possibiltà di rimettersi in gioco e di far nuovamente apprezzare al grande pubblico le loro doti vocali e artistiche. La trasmissione verrà mandata in onda dalla rete ammiraglia della Rai per sei puntate, fino al 2 marzo, e ...

Rigopiano - due anni dopo : oggi la commemOrazione. Arrivato Di Maio : 'Noi ci siamo' : A due anni dalla slavina dell'hotel Rigopiano di Farindola, Pescara,, dove il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone e 11 si salvarono miracolosamente dopo essere rimaste ore e ore tra le macerie, ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni contro Donatella Rettore : scintille tra le due coach : Ci sono problemi in vista a Ora o Mai, la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus che dà una seconda possibilità ai cantanti 'dimenticati'. Tra le due coach e storiche...

Ciclismo – Un Fabio Aru rinato - da Maiorca al ColOrado per un Giro 2019 al top : “la mia serenità al centro di tutto” : Fabio Aru pronto a dimenticare l’amaro 2018: il sardo motivato e determinato per una nuova stagione al top Ieri la splendida notizia: Fabio Aru parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il ciclista sardo della UAE Team Emirates, dopo un periodo fatto di difficoltà e percorso tutto in salita, è pronto a dimostrare di che pasta è fatto e affronterà il suo 2019 con coraggio e determinazione. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il ...

Paolo Vallesi a Ora o mai più : cosa ha fatto negli ultimi anni : Ora o mai più, Paolo Vallesi com’è oggi: una carriera ricca di successi E’ tutto pronto per la seconda edizione di Ora o mai più, lo show musicale rivelazione della scorsa estate condotto da Amadeus: si parte sabato 19 gennaio in prima serata su Raiuno con sei nuove puntate. Stavolta Ora o mai più andrà in onda in diretta per evitare gli spoiler che hanno reso meno avvincente la gara della prima edizione. Otto cantanti cercheranno ...

Effetto Fornero : non si finisce mai di lavOrare : Roma - L'Effetto della parità uomo-donna fa crollare il numero dei nuovi pensionamenti. Nel 2018 si è concluso il percorso, avviato con la legge Fornero, di adeguamento dell'età pensionabile delle donne, salita a 66 anni e sette mesi, stesso livello degli uomini. Con i nuovi requisiti anagrafici, gli assegni liquidati sono calati di oltre il 20 per cento, passando dai 607.525 del 2017 ai 483.309 dello scorso anno.L'Inps prevede un recupero per ...