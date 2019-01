Movimenti | non rimarremo a guardare quel che accade | reagiremo

Non gratuiti gli alert SMS bancari verso Iliad Italia : i costi delle notifiche Movimenti istituto per istituto : Non sono pochi anche i clienti Iliad Italia che fanno affidamento sugli alert SMS provenienti dalla propria banca che notificano i movimenti sul conto e le carte di credito, per un maggiore controllo delle proprie finanze. Non tutti però sanno che il servizio in questione (così come pure per altri operatori) non è niente affatto gratuito con il nuovo quarto vettore Italiano e solo da poco proprio l'azienda ha comunicato il suo listino di costi ...