L' Uomo della Domenica | ' 1969-Rivera sulla Luna' Quando l' impossibile diventa possibile

Caduti in un pozzo - da Alfredino Rampi e Kathy Fiscus fino a Yulen : i tragici incidenti della storia che hanno visto bambini innocenti morire per l’indolenza dell’Uomo : La vicenda del piccolo Yulen, 2 anni e mezzo, caduto in un pozzo vicino Malaga sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il piccolo è caduto in un pozzo non segnalato di 25cm di diametro e 110m di profondità mentre giocava, domenica 13 gennaio. Sono ormai passati diversi giorni e, considerando che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso di scavare un tunnel laterale per raggiungere il punto in cui si crede si ...

Altro che Salvini - l'Uomo forte della destra europea è l'austriaco Kurz : La sua politica estera è incentrata, principalmente, sulla sua persona. È in questo modo che ha gestito la presidenza austriaca della Ue», dice Heinz Gärtner, scienziato politico dell'International ...

Napoli : bomba esplode all'ingresso della Pizzeria Sorbillo - forse un Uomo in motorino : Ieri notte un boato potentissimo ha rotto il silenzio che avvolgeva la città e il centro storico di Napoli. La causa è stata l'esplosione di un ordigno davanti alla storica Pizzeria Sorbillo Gino. Fortunatamente l'esplosione non ha causato la morte o il ferimento di nessuna persona, anche se al momento dell'esplosione era presente il guardiano notturno che si è salvato grazie alla protezione assicuratagli dai pannelli blindati. Ma l'ingresso ...

La pubblicità della Gilette fa discutere. "È questo il meglio di un Uomo" : Il nuovo spot della Gillette ha diviso il pubblico del web. Il noto marchio di rasoi da barba ha sempre sponsorizzato un figura di un uomo forte, che non deve chiedere mai. Eppure nell"epoca del #Metoo e dei grandi cambiamenti socio-culturali, il brand si è posto una domanda più che lecita: "È questo il meglio di uomo?"Lo spot Gillette chiede di smettere di tollerare il bullismo, il sessismo e l"aggressività nei riguardi del sesso più debole. ...

Texas - lei decide di diventare Uomo nel mezzo della trasformazione resta incinta del compagno gay : È la storia di Stephan Gaeth e Wyley Simpson di San Antonio, nello stato del Texas Gay ventisettenne il primo e transgender la seconda hanno dato alla luce un figlio “pur non avendo mai pianificato bambini biologici” perchè – spiega oggi papà Stephan con una certa commozione – “la vita è piena di sorprese”. Wyley assumeva testosterone dal 2012 ed entrambi erano convinti che quella terapia avesse messo la coppia al riparo dal rischio di qualsiasi ...

Si scrive Cutrone - si legge Uomo della provvidenza : il Milan vola ai quarti di Tim Cup : Dopo la Lazio di Simone Inzaghi anche il Milan raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto la Sampdoria a "Marassi" per 2-0 ai tempi supplementari. Decisiva ai fini della qualificazione la doppietta del subentrato Patrick Cutrone, capace di spaccare in due il match con una prestazione formidabile. Parte così nel migliore dei modi la stagione dei rossoneri, che dopo un 2018 deludente vogliono dimostrare di poter puntare in ...

Le conseguenze della separazione di Jeff Bezos - forse non più Uomo più ricco al mondo : Tramite un tweet, il CEO di Amazon Jeff Bezos ha annunciato il divorzio dalla moglie Mackenzie. ''Anche se avessimo saputo che dopo 25 anni avremmo divorziato, rifaremmo tutto'', ha scritto, sottolineando che, nonostante il loro matrimonio sia giunto al termine, continueranno a considerarsi grandi amici. Fin qui sembrerebbe che tra i due le cose si siano concluse al meglio, ma quali saranno le reali conseguenze della loro separazione dal punto ...

Milano - al via la settimana della Moda Uomo - Parigi teme i «gilet» : Le fashion week di New York si sono progressivamente ridotte a contenitori di eventi più simili a spettacoli che a sfilate e presentazioni. I grandi nomi della Moda americana, capeggiati da Ralph ...

Pitti Uomo – Un party lungo tre giorni per la presentazione della collezione FW 2018 di Gazzarrini [GALLERY] : Gazzarrini presenta Redesigned Fashion Night, un party esclusivo: tre giorni di presentazione della nuova collezione Fall Winter 2019 Dal 12 al 14 gennaio Gazzarrini presenta a Milano la collezione Fall Winter in via Tortona 31 presso Opificio 31. Un allestimento dedicato al design milanese ed un party esclusivo sabato 12 gennaio permetteranno di conoscere le novità del brand italiano a buyer ed appassionati. La nuova collezione sposa una ...

Annunciato il tema della X edizione di Pistoia " Dialoghi sull'Uomo - 24-26 maggio 2019 - : Contro la tentazione del razzismo, la verità spiegata dalla scienza"; il 2 aprile lo storico Carlo Greppi terrà la lezione: "La frontiera come luogo di incontro". Per maggiori informazioni: www.

Pitti Immagine Uomo 95 : per Firenze quattro giorni da capitale della moda maschile : Il terzo è quello di Diadora che celebra i suoi primi 70 anni attraverso l'arte contemporanea e l'esposizione 'It plays something else' che ruota attorno al concetto di velocità nei diversi sport. L'...

Milano - Uomo orina sulla volante della polizia e viene filmato da un passante : Il fatto è successo a Milano, un passante che si trovava a transitare in piazza Luigi di Savoia ha assistito a una scena assurda: un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità si è avvicinato a una volante della polizia di Stato parcheggiata lungo la strada e ha orinato sulla parte posteriore dell'auto. Il video che testimonia l'accaduto è stato inviato alla redazione del quotidiano Milano Today; nel filmato si vede chiaramente l'uomo di ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore Uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...