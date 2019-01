Le canzoni degli Abba reggono anche in italiano

L'Italia si unisce nel ricordo di De André : in piazza con le canzoni del "poeta degli ultimi" : Roma, Milano, Bologna e ovviamente la sua Genova. In migliaia hanno ricordato Fabrizio De André, morto 20 anni fa: in piazza, con chitarre, fisarmoniche e testi alla mano, per rendere omaggio al cantautore genovese.Chitarre, violini e fisarmoniche: così Milano 'veglia' su Fabrizio De AndréIl ricordo di Genova sulle note di Creuza de maChitarre ed emozione, a Bologna oltre mille al concerto in ricordo di De André