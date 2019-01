È in corso una scalata ostile a +Europa?

'Mio padre colpito in testa con il calcio di una pistola e rapinato'. Indagini in corso : Gabriele Di Lieto, 53 anni, gestisce insieme al figlio Valerio il parcheggio di via Cecconi in pieno centro da anni. Ed è stato proprio questo il teatro

Concorso per DSGA e per per Segretari Comunali : scadenze il 28 gennaio e l'11 febbraio : Il 28 gennaio 2019 sarà il termine ultimo per poter partecipare al Concorso per DSGA, funzionale al reclutamento di 2004 direttori dei servizi generali e amministrativi; mentre ci sarà tempo fino all'11 febbraio per mandare la propria candidatura al Concorso volto a selezionare 291 borsisti, che avranno la possibilità di partecipare al corso-Concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione di 224 ...

È in corso una sparatoria nei pressi di un hotel di lusso a Nairobi - in Kenya : Nel pomeriggio di martedì 15 gennaio è iniziata una sparatoria nei pressi dell’hotel DusitD2 di Nairobi, in Kenya. Secondo una testimonianza raccolta da Reuters si sono sentite due esplosioni e una serie di colpi d’arma da fuoco. Dalle prime foto che

Concorso Segretari Comunali - scadenza prorogata all’11 febbraio : come candidarsi : L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2018 (n.102 del 28/12/2018) ha portato con sé tante novità, tra queste l’attesissimo bando di Concorso per il sesto corso-Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Pubblicazione a cui è seguito un decreto di rettifica, con la proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti. Il termine per l’iscrizione è ...

Giallo a Ischia - ritrovato cadavere di una donna : indagini in corso : Il cadavere di una donna di circa 45/50 anni, ieri sera, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di Serrara (nel Comune di Serrara Fontana a Ischia), in provincia di Napoli....

Napoli - notte di sangue a Mergellina : rincorso e ucciso con una coltellata al cuore : La lite esplode all'improvviso, e a scatenarla è un motivo banale. Tra derelitti senza nome che per sopravvivere fanno i lavavetri ai semafori ci si contende anche la disperazione come...

Pronto soccorso di Isernia - Pastore : 'Stiamo vivendo una situazione drammatica' : Leggo che situazioni analoghe si stanno avendo presso altri nosocomi campani Forse si impone la necessità politica di una reale riorganizzazione e rifinanziamento del sistema sanitario. Continuare a ...

Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali : concorso pubblico per 291 borsisti : L'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali ha indetto un concorso relativo alla selezione di 291 borsisti, al fine di consentire loro di partecipare al corso-concorso di formazione ed ottenere l'iscrizione nell'Albo, che sarà destinata a 224 risorse. A tutti i partecipanti al corso-concorso sarà corrisposta una borsa di studio, il cui valore economico sarà stabilito dal Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari ...

Paola Taverna - il Tribunale respinge il ricorso della madre : «E' abusiva : lasci la casa popolare» : La madre di Paola Taverna, vicepresidente del Senato del M5S, dovrà lasciare la casa popolare dove abita al Quadraro, periferia est della Capitale. Così ha deciso il giudice Roberta...