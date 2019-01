Days Gone | aperti i preordini Svelati i bonus e le edizioni speciali

Days Gone : arriva la Collector's Edition ad affiancare l'edizione standard del gioco : Days Gone, il gioco post-apocalittico di Sony, avrà anche una Collector's Edition ad affiancare l'edizione standard, riporta Videogamer.Come possiamo vedere, la Collector's Edition presenterà il titolo all'interno di un box in metallo, e ad accompagnare il CD di gioco ci sarà anche una statuetta del protagonista del titolo, Deacon St. John. Ma anche sei spille da collezione, un mini art book, la colonna sonora del gioco, un set di toppe e ...

Un nuovo spettacolare trailer per Days Gone in vista del lancio : Manca ancora un po' di tempo all'arrivo dell'attesa esclusiva PS4, Days Gone, che rappresenta sicuramente una delle uscite di maggior peso di quest'anno.L'apocalisse zombie giungerà sulle console di Sony ad aprile, ma oggi la compagnia ha deciso di pubblicare un nuovo spettacolare trailer "di avvicinamento".Ecco qui il video:Read more…

Il multiplayer in Days Gone? Sony rifiutò la proposta degli sviluppatori di World War Z : Il 26 aprile 2019 è ancora relativamente lontano ma Days Gone è inevitabilmente un titolo che attira l'attenzione di molti e che ha quanto meno alcuni dubbi da diradare in vista dell'uscita ufficiale. Sony Bend Studio saprà confezionare un'opera all'altezza della line-up di esclusive di PS4? Non ne abbiamo assolutamente la certezza ma ciò che sappiamo per certo è l'impegno che Sony sta mettendo all'interno del progetto.Un impegno che è anche ...

Days Gone è stato nuovamente rinviato? : A giudicare dalla pagina americana del PlayStation Store, Days Gone sarebbe stato nuovamente rinviato. riporta Segmentnext.Come possiamo vedere infatti sulla pagina del sito vediamo un placeholder in luogo della data di lancio, la quale è invece stata annunciata ufficialmente, e che sarebbe il 26 aprile 2019.Potrebbe naturalmente anche trattarsi di un semplice errore da parte del portale americano del PlayStation Store, anche se viene strano da ...

Days Gone : il gioco è stato nuovamente rinviato? : A giudicare dalla pagine americana del PlayStation Store, Days Gone sarebbe stato nuovamente rinviato. riporta Segmentnext.Come possiamo vedere infatti sulla pagina del sito vediamo un placeholder in luogo della data di lancio, la quale è invece stata annunciata ufficialmente, e che sarebbe il 26 aprile 2019.Potrebbe naturalmente anche trattarsi di un semplice errore da parte del portale americano del PlayStation Store, anche se viene strano da ...