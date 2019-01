Napoli | muore a soli 32 anni a seguito di una banale influenza

Choc a Napoli : prof muore a 32 anni stroncata dall'influenza : Aveva i capelli ricci e ribelli spesso raccolti, sempre sorridente, uno sguardo che ipnotizzava i suoi alunni mentre insegnava loro l'abc dello spagnolo alla Poerio di corso Emanuele e in una delle ...

Napoli : Antonio muore per un'emorragia cerebrale - lascia sei figli e la moglie : Un'altra bruttissima notizia giunge, ancora una volta, dalla provincia di Napoli, precisamente dal noto comune di Giugliano, e riguarda il decesso improvviso di una giovane persona. L'episodio che si è verificato nei giorni scorsi ha come vittima un uomo di appena quarantuno anni, Antonio Festa. La sua è stata una morte che ha causato un grandissimo dolore tra i suoi familiari, amici e tra tutti coloro i quali lo conoscevano nella comunità nella ...

Napoli - bimbo di 4 anni muore soffocato da un mattoncino Lego : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta nei giorni scorsi e che riguarda il decesso di una piccola creatura di appena quattro anni, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Boscoreale. Il drammatico episodio si è consumato lunedì 14 gennaio tra le mura domestiche: il piccolo Giovanni è morto improvvisamente soffocato mentre stava giocando con alcuni mattoncini Lego. Secondo quanto riferisce il ...

Napoli - choc all'Ospedale del Mare : paziente si lancia dalla finestra e muore : È precipitato dal quinto piano ed è morto sul colpo, un paziente dell'Ospedale del Mare. L'uomo ricoverato nel reparto di chirurgia generale, è caduto al suolo dopo un volo di oltre 15 metri e, al ...

Napoli - Beatrice Pia muore a soli 3 anni : lutto nel Casertano : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane bambina, si è verificata nella provincia di Napoli. La piccola Beatrice Pia, infatti, di soli tre anni, è deceduta all'interno dell'ospedale Santobono della città partenopea, dove era ricoverata oramai da diversi giorni a causa di gravi problemi di salute che la attanagliavano fin dal momento della sua nascita. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il ...

Napoli : muore professore di Villaricca - scuola in lutto : Un grave lutto ha colpito la scuola Giancarlo Siani di Villaricca, cittadina dell'area metropolitana del capoluogo partenopeo. Il 7 gennaio scorso si è spento infatti all'età di 65 anni, il professore di educazione fisica, Generoso Matarazzo. Secondo quanto riportano i media locali, l'uomo era molto amato dagli studenti, e da diversi anni lottava con una gravissima malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un professore buono e ...

Napoli - Michele muore a 24 anni : lutto nel comune di Bacoli : L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo è avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Bacoli. Un decesso improvviso, quello del ventiquattrenne Michele Lucci, che ha sconvolto l'intera comunità del paesino campano, e di cui ancora non si conoscono le cause che lo hanno portato alla drammatica fine. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito ...

Napoli - chirurgo muore di meningite : i familiari donano organi - il cuore salverà un bimbo : Un medico chirurgo di 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di Napoli. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa di meningite da pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non ...

Napoli - nuovo caso di meningite : muore il giovane Enzo : Quella che si è verificata nelle passate ore, è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane, a causa di una brutta malattia che l'ha colpito e che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì 2 gennaio nella provincia di Napoli, dove il quarantenne Enzo Di Stazio, medico chirurgo presso la clinica Villa dei Fiori, è stato stroncato da quello che è un nuovo caso di meningite nel territorio campano. Il ...

Napoli : Giovanni muore a 23 anni - si era recato in ospedale per un forte dolore all'addome : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Arzano, luogo del quale era originario il ventitreenne, Giovanni Petecca. Il ragazzo, infatti, è deceduto per cause che sono ancora in corso di accertamento presso l'ospedale Cardarelli della città partenopea, dopo che era stato ricoverato in quanto lamentava dei ...

Muore a 17 anni a Napoli e viene abbandonato davanti all'ospedale. Vistosa ferita alla testa : Tragedia nella notte di Capodanno: un diciassettenne rom - secondo quanto riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli - è morto probabilmente in seguito a una caduta a...

