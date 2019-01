Incentivi auto 2019 | modelli più convenienti e importo sconto

Ecobonus - la lista definitiva : le auto elettriche e ibride con gli Incentivi. C’è anche la Tesla : Premiate fino a 6.000 euro i modelli a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. E c’è anche, a sorpresa, una lussuosissima Tesla...

Ecobonus - le regole definitive : le auto elettriche e ibride con gli Incentivi. C’è anche la Tesla : Premiate fino a 6.000 euro i modelli a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. E c’è anche, a sorpresa, una lussuosissima Tesla...

AUTO Incentivi/ In Emilia-Romagna ecobonus per le ibride : AUTO INCENTIVI in Emilia-Romagna con un ecobonus che riguarda l'acquisto di vetture ibride garantendo il rimborso del bollo fino a 191 euro

Ecco come cambiare l'auto e avere gli Incentivi del governo : Approvato in Legge di Bilancio il maxi-emendamento che dal primo marzo introdurrà incentivi sulle auto elettriche e un sistema di malus per i mezzi più inquinanti. La misura, approvata con 167 sì, 78 ...

Auto - gli Incentivi e l’ecotassa debutteranno il 1° marzo : Ecotassa dalle Auto di lusso fino a quelle medie, anche per finanziare l’ecobonus su quelle elettriche e ibride il cui prezzo ufficiale di listino non supera i 50mila euro (Iva esclusa, valore aumentato di 5mila euro all’ultimo momento). Il tutto a partire dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2021...

Ecobonus - le regole definitive : le auto elettriche e ibride con gli Incentivi : Premiate fino a 6.000 euro le macchine a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. Quindi niente Tesla e le altre ecologiche di superlusso

Auto - ecoIncentivi al top per chi rottama. Ecotassa ridotta : Il difficile compromesso M5S-Lega sulla cosiddetta “Ecotassa” potrebbe concretizzarsi in un limite di 161 grammi di CO2 per chilometro per far scattare l’imposta e in un rinvio di tre mesi, a marzo, del meccanismo....

Manovra - arrivano la nuova ecotassa e Incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Ecotassa solo su suv e auto di lusso. Restano gli Incentivi per elettrico e ibrido : Volkswagen, “per aver risolto il problema dell’inquinamento automobilistico producendo automaticamente meno emissioni quando le automobili sono sottoposte a test” (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Tra le proposte più criticate della manovra finanziaria approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato – ma ancora in attesa di un accordo con Bruxelles che potrebbe arrivare domani – c’era l’emendamento riguardante una Ecotassa per le automobili più ...

Ecobonus : ecco le auto elettriche e ibride da comprare con gli Incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : Incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - emendamento Lega : stop a ecotassa e Incentivi auto "green" : Se gli amici del M5S trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti", le parole del Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia a margine dei lavori della commissione Bilancio del ...

Manovra - nuovo scontro sull'ecotassa | Lega : "Via anche gli Incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - nuovo scontro. Lega : «Stop a ecotassa e Incentivi auto green» : Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla Manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e...