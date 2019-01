huffingtonpost

: Due clausole su reddito di cittadinanza e quota 100 se i soldi non bastano - HuffPostItalia : Due clausole su reddito di cittadinanza e quota 100 se i soldi non bastano - mattiamaestri46 : @marco9894 @InterCM16 Per dire che a loro due farei contratti senza Clausole. Se li vogliono,devono trattare con la società - pikkio47 : #pikkio47@gildo1959 ma che bravi questi due SALVINI & DI MAIO con loro è aumentato gia' il monte delle clausole di… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Subito 30mila euro per il trattamento di fine rapporto, senza differimento. Tramite un prestito bancario i cui interessi saranno al 95% a carico dello stato. E una clausola di salvaguardia nel caso istanziati per100 non dovessero bastare. Sono queste alcune delle principali novità nel decreto sudie pensioni che sta per approdare al Consiglio dei ministri. Una soluzione messa a punto in un vertice politico svoltosi nella mattinata a Palazzo Chigi, presente il triumvirato Conte, Di Maio e Salvini.Un accordo politico chiuso in nemmeno due ore, e che ha imposto un lavoro extra agli uffici del ministero dell'Economia e della Ragioneria di Stato. Che a due ore dall'inizio del Cdm stavano ancora limando gli ultimi dettagli del testo. La soluzione del 95%, e non della totalità dell'importo, è maturata facendo leva sulla considerazione ...