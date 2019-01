Camila Giorgi al 3° turno degli Australian Open | ecco l’avversaria dell’azzurra Data

VIDEO Camila Giorgi vola agli Australian Open : la vittoria su Iga Swiatek vale l’accesso al terzo turno : Camila Giorgi non si ferma più: l’azzurra nel secondo turno degli Australian Open di tennis sconfigge con un nettissimo 6-2 6-0 la polacca Iga Swiatek ed accede al terzo turno, dove se la vedrà con la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del seeding. Di seguito le immagini del trionfo dell’azzurra. IL VIDEO DELLA vittoria DI Camila Giorgi CONTRO IGA Swiatek (6-2 ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 17 gennaio. In campo Camila Giorgi e Fabio Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, naturalmente sul Centrale, sia il serbo Novak Djokovic che la romena Simona Halep. Anche per l’Italia è tempo di numeri uno: scendono in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, mentre ci sarà ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi in cerca dell’equilibrio sopra la follia : “Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia“, così cantava Vasco Rossi in “Sally”. Fabio Fognini e Camila Giorgi, domani, nel loro secondo incontro negli Australian Open 2019 punteranno proprio a questo: trovare un equilibrio nel loro essere talenti incostanti. L’esordio è stato convincente: Fabio ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, agevolato anche dal ritiro di ...

Camila Giorgi-Swiatek (17 gennaio) - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Camila Giorgi ha passeggiato nel primo turno degli Australian Open 2019 contro la slovena Jelena Jakupovic, sconfitta nettamente per 6-3 6-0. Adesso la marchigiana se la dovrà vedere la giovane polacca Iga Swiatek, numero 177 del mondo, proveniente dalle qualificazioni e che ha battuto al primo turno la rumena Ana Bogdan. Giorgi sicuramente favorita, ma che dovrà stare molto attenta al servizio della campionessa dell’ultimo Wimbledon ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanza Camila Giorgi : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 2° TURNO S. Halep ...

Camila Giorgi al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversaria dell’azzurra. Data - programma - orario e tv : Una Camila Giorgi simile ad un rullo compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in meno di ...

Australian Open – Esordio niente male per Camila Giorgi - l’azzurra supera senza fatica Jakupovic : Esordio sul velluto per Camila Giorgi agli Australian Open, la tennista italiana vola ai trentaduesimi di finale del primo slam di stagione Il primo grande slam della stagione entra nel vivo e vede scendere in campo anche Camila Giorgi. La tennista azzurra, al suo Esordio sui campi di cemento del Melbourne Park, ha vinto e convinto grazie ad una partita in cui è stata protagonista assoluta. In meno di un’ora, la romana ha battuto la ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : azzurra devastante avanti 3-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

