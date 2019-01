Bambino nel pozzo | nel tunnel c' è ventilazione La Spagna prega per Julen e

Si complica il salvataggio di Yulen. Si pensa a due tunnel per raggiungere il Bambino : Continuano a complicarsi i lavori per salvare dal pozzo il piccolo Yulen Rosello, caduto in un pozzo a Totalan lo scorso 15 gennaio. Nonostante tutto, il bambino potrebbe essere ancora vivo, grazie alla conformazione del pozzo che permette all'ossigeno di passare. Il primo piano di salvataggio, tramite la costruzione di un tunnel orizzontale, è stato al momento scartato: le condizioni del terreno - soggetto a frane frequenti - e le ...

Bambino nel pozzo - fallito il primo tentativo di salvare Yulen : «Il terreno è troppo instabile» : Si fa sempre più drammatica e disperata la situazione che stanno vivendo i genitori di Yulen, il bimbo di due anni caduto e bloccato da quattro giorni all'interno di un pozzo di 23...

Mamma mette vodka nel biberon del Bambino per farlo dormire : muore dopo poche ore : E' accaduto in Russia: una Mamma, stizzita dal pianto continuo di suo figlio di appena 8 mesi, ha pensato di farlo addormentare dandogli da bere della vodka. La triste vicenda, che si è verificata durante le scorse vacanze di Natale, ha per protagonista Nadezhda Yarych, questo il nome della donna. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il bambino è stato portato in ospedale dalla Mamma e dal suo patrigno nella città di Shebekino, che si ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : robot sonda arrivato a 80 metri - Sky TG24 - : Ricerche senza sosta per localizzare il piccolo di due anni e mezzo precipitato il 13 gennaio in un buco nel terreno, profondo 107 metri, vicino Malaga. L'apparecchio dei soccorritori procede molto ...

Spagna - Bambino cade nel pozzo : continuano le ricerche per salvarlo. Si scava un tunnel parallelo Grafico : Le operazioni proseguono da più di 40 ore ma le condizioni del bambino non sono chiare. La telecamera introdotta dai soccorritori per vederlo non è riuscita a raggiungerlo. I genitori hanno perso un altro figlio di tre anni nel 2017 per un malore improvviso. La polemica del padre: «Non si fa nulla per salvarlo»

Spagna - Bambino intrappolato nel pozzo - l'ira del padre : 'Non si fa nulla per salvarlo' : In Spagna continua la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto nel pozzo a Totalan (Malaga) domenica scorsa. Il pozzo è profondo 110 metri e ha il diametro di circa venticinque centimetri. Centinaia di persone stanno lavorando ininterrottamente da oltre quaranta ore, ma le condizioni fisiche del bambino sono del tutto ignote. Anche i genitori di Yulen assistono alle operazioni di soccorso. Il padre ...

Nessun segno di vita dal Bambino caduto nel pozzo. Nel 2017 i genitori persero un altro figlio : Le squadre dei soccorsi continuano a lavorare senza sosta per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto domenica pomeriggio in un pozzo di prospezione - profondo 110 metri e largo 25 centimetri - a Totalan, vicino Malaga.Sono impegnati nelle operazioni oltre 100 persone fra vigili del fuoco, protezione civile e guardia civile: da ieri notte - riporta La Vanguardia - un potente estrattore viene impiegato per liberare il pozzo ...

Trascina un Bambino nel bagno - lo spoglia e cerca di violentarlo : il piccolo riesce a scappare : Choc all'Hotel House di Proto Recanati. Un uomo avrebbe cercato di abusare di un bambino nel bagno di una delle attività commerciali del palazzone multietnico. Il piccolo è riuscito a scappare e ora ...

Nascite in calo nell’Imperiese - e un Bambino ogni due è straniero : il quadro del ponente è in linea con quello nazionale - I parti nel 2018 nei due ospedali sono scesi a 1215, un calo del 5%. Cresce il numero dei bimbi figli di immigrati: passati dal 37% al 43%