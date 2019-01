Trivelle | il comune di Scicli si accorda con Eni ed Edison | avrà 11 milioni di euro per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Eni edverseranno nelle casse deldi11di. Sono importi dovuti dalle Compagnie petrolifere alla città in provincia di Ragusa per Imu, Ici e Tasi, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015. Il prossimo 22 gennaio sarebbe dovuta arrivare la sentenza della commissione Tributaria del Tribunale di Ragusa dopo la causa intentata dall’amministrazione comunale, ma ieri è arrivato l’annuncio di un accordo quadro raggiunto tra le parti e che sarà formalizzato giovedì 16 gennaio mattina dalla giunta comunale diL’azione dell’Ente era scaturita in seguito all’accertamento effettuato dalla guardia di Finanza che, nel luglio del 2015, notificò un verbale di 53dia carico della piattaforma Vega, che sorge entro 12 miglia marine nel mare territoriale di, per imposte dovute al. Dopo una serie di tentativi per raggiungere un ...