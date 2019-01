Las Vegas freme per la sfida Pacquiao-Broner

Boxe : Pacquiao vs Broner a Las Vegas - diretta streaming su DAZN : Sarà una grande notte di Boxe quella che attende gli appassionati di tutto il mondo sabato 19 gennaio 2019. All'MGM Grand di Las Vegas (Nevada, Usa), andrà infatti in scena l'atteso Pacquiao vs Broner. Il match è valevole per il titolo mondiale WBA Regular dei pesi welter, detenuto dal pugile filippino. Pacquiao, sul ring a 40 anni: una leggenda inossidabile La sfida di Las Vegas sarà il 70esimo incontro in carriera per il fuoriclasse filippino. ...

CES 2019 : a Las Vegas Wave Italy presenta un simulatore di guida professionale : 1/8 ...

Magneti Marelli - l'innovazione premiata a Las Vegas : Da sottolineare il primato raggiunto con il primo proiettore DLP di serie al mondo da 1,3 milioni di pixel. Come la grande varietà di moduli ADB, in grado di aumentare la visibilità e, di conseguenza,...

CES Las Vegas 2019 - tutte le principali novità : Tuttavia, dal momento che l'estate gli spettacoli di Chicago stavano iniziando a perdere popolarità, gli organizzatori hanno deciso di sperimentare facendo viaggiare lo spettacolo in diverse città a ...

I robot più bizzarri visti al Ces 2019 di Las Vegas : Las Vegas, askanews, - C'è il robot che gioca a ping pong, il robot commesso che dà informazioni, quello a forma di squalo e il gufo che legge le storie ai bambini. Al Ces di Las Vegas, evento ...

Cristiano Ronaldo - da Las Vegas chiedono esame del DNA e un'altra presunta ex accusa : 'ha problemi mentali' : Inizio 2019 complicato per Cristiano Ronaldo, campionissimo della Juventus di nuovo nei 'guai' per cause extracalcistiche. Dalla polizia di Las Vegas è infatti arrivata la richiesta di un test del DNA dell'asso portoghese, da confrontare alle tracce di DNA rinvenute sull'abito di Kathrin Mayorga, donna che ha accusato Ronaldo di stupro. La richiesta sarebbe stata inviata in via ufficiale all’autorità giudiziaria italiana, con Cristiano, ...

Al Ces di Las Vegas premio al vibratore-robot - subito revocato : premio assegnato e immediatamente ritirato. Il motivo? Oggetto ritenuto "immorale, osceno, indecente". Al Ces di Las Vegas, la più grande fiera di elettronica al mondo, è scoppiata la polemica per il vibratore "Osè", prodotto dalla società Lora DiCarlo, tra i vincitori della fiera, nella categoria Innovation Awards. Già, perché l'originale sex toy risulta altamente sofisticato, ideato con il supporto di un professore di ingegneria dell'Oregon ...

Le Fonti al CES di Las Vegas 2019 : le novita' del settore televisivo : ... tra cui 1.200 start-up che espongono migliaia di prodotti per una platea di 180mila addetti ai lavori, tra cui una delegazione di Le Fonti, la live streaming television con focus su economia, ...

CES : a Las Vegas Intel punta sugli ADAS per la guida autonoma : Mobileye, società controllata da Intel, nell’ambito dei sistemi di guida autonoma, annuncia al CES di Las Vegas 2019 di aver avviato nuove collaborazioni con Valeo e Volkswagen. Per portare su strada i loro prodotti nel più breve tempo possibile partiranno direttamente dagli ADAS già disponibili sulle vetture ora in commercio integrandoli con sistemi di guida autonoma. Attualmente esistono 5 livelli di autonomia: 1 e 2 sono quelli che ...

A Las Vegas il futuro dell’auto - tra realtà virtuale e taxi volanti : AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019Continueranno ad avere quattro ruote e a trasportare passeggeri, ma il look e il modo di vivere l’auto saranno molto diversi da oggi. Uno sguardo sul futuro della mobilità lo sta offrendo in questi giorni il CES di Las Vegas, la più grande fiera al mondo dedicata all’elettronica di consumo. In realtà la kermesse americana non è ...

CES 2019 : a Las Vegas Intel porta l’intrattenimento sulle auto a guida autonoma [GALLERY] : 1/5 ...

